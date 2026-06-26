Quién es Eddie Waldemar Pineda Velásquez y por qué será extraditado a Estados Unidos

Ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Eddie Waldemar Pineda Velásquez aceptó este viernes 26 de junio ser extraditado hacia Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según la investigación, las declaraciones de testigos fueron claves para la captura de Pineda Velásquez.

El trámite seguirá su curso y se tendrá que diligenciar la entrega a las autoridades estadounidenses por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, según se informó.

En la audiencia se indicó que el señalado es requerido por la justicia de Estados Unidos por el supuesto delito de tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

Además, lo señalan de tener la intención y causa razonable para creer que la droga sería importada ilegalmente hacia Estados Unidos.

Según la investigación, se identificó una organización de tráfico de drogas que fabrica cocaína en Ecuador y Colombia y luego la traslada por medio de Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México, en su ruta hacia el norte.

Además, la investigación, según las autoridades, identificó a Pineda Velásquez como miembro de la organización con base en Guatemala. Supuestamente, las funciones del señalado eran transportar, dirigir y administrar parte de las actividades del tráfico de drogas, añadió la investigación.

Las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley indicaron que entrevistaron a tres testigos cooperantes, exmiembros de la organización que participaron en actividades de tráfico de drogas, según indicaron en la acusación durante la audiencia.

Uno de los testigos indicó que, en noviembre del 2020, un traficante de drogas mexicano, conocido como "Poncho", con base en México y asociado al cartel de Sinaloa, coordinó el envío de un contenedor con 300 kilogramos de cocaína desde Costa Rica hacia Puerto Quetzal, Guatemala, según la investigación de las autoridades.

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De acuerdo con las autoridades, la droga estaba oculta en chatarra metálica reciclada. Agregaron que otro testigo afirmó que el señalado supuestamente estuvo presente en la recepción del contenedor y en la entrega de la cocaína en Retalhuleu.

Según uno de los testigos, Pineda Velásquez recibía un salario mensual de US$5 mil para asistir las operaciones de "Poncho" en Guatemala. Además, supuestamente facilitó la recepción de seis cargamentos, afirmó el testigo.

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