Revelan detalles del guatemalteco Gregorio Gómez Paiz y sus presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa

A más de dos años del decomiso de 13 fusiles y 27 cargadores en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, el guatemalteco presunto responsable del tráfico del arsenal, fue detenido en México este 12 de septiembre.

Gregorio Gómez Paiz es señalado como presunto cabecilla de una organización dedicada al tráfico ilícito de armas y municiones con incidencia en Huehuetenango. Su estructura tendría posibles nexos con el Cartel de Sinaloa en Chiapas, México, según las autoridades.

En información proporcionada a Prensa Libre se señala a Gómez Paiz, originario de Nentón, Huehuetenango, como uno de los presuntos proveedores de armas de fuego de Ludi Beltrán Pérez Alfaro, de nacionalidad mexicana y relacionado con el Cartel de Sinaloa.

Para venderle las armas al cartel del narcotráfico, Gómez Paiz habría sido el intermediario de otro guatemalteco, señalan los reportes de inteligencia.

Antecedentes publicados por medios mexicanos identifican a Beltrán Pérez Alfaro como supuesto jefe de plaza en La Trinitaria, Chiapas, una zona próxima a la frontera con Huehuetenango.

El tráfico de armas entre Guatemala y EE. UU.

Autoridades mexicanas identificaron el 12 de septiembre a Gómez Paiz, de 44 años, durante recorridos de seguridad en Chiapas y determinaron que tenía órdenes de aprehensión vigentes en Guatemala.

El guatemalteco era requerido por los delitos de detenciones ilegales, homicidio en grado de tentativa, atentado y obstaculización a la acción penal.

Posteriormente fue entregado a las autoridades guatemaltecas y capturado en el km 337, aldea Las Espuelas, La Democracia, Huehuetenango.

La @PNCdeGuatemala logró la captura de Gregorio "N", señalado como presunto operador de armamento y requerido por narcotráfico y tráfico de armas. La acción se realizó en la aldea El Aguacate, La Democracia, #Huehuetenango, en un operativo coordinado con el @Ejercito_GT. pic.twitter.com/tocAQL0Yga — MinGob (@mingobguate) September 13, 2026

El Ministerio de Gobernación informó ese día que Gómez Paiz es señalado como presunto cabecilla de una organización criminal transnacional vinculada con el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.

Según la cartera, Gómez Paiz presuntamente traficó armas a través de encomiendas provenientes de Estados Unidos con destino a Guatemala.

Uno de esos envíos fue decomisado el 27 de julio del 2024 en el puerto Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal. Dentro de un contenedor se localizaron los 13 fusiles y 27 cargadores.

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El vínculo con Chiapas, México

El informe al que tuvo acceso Prensa Libre señala que Gómez le entregaba las armas y municiones a otro guatemalteco, cómplice de Ludi Beltrán Pérez Alfaro, mexicano relacionado con el Cartel de Sinaloa.

Pérez Alfaro es señalado el “jefe de plaza en el municipio La Trinitaria”, Chiapas, que actualmente disputa el control de territorios y rutas en Chiapas.

Antecedentes desde el 2021

El nombre de Beltrán Pérez Alfaro ya había aparecido en una publicación mexicana del 2021.

En aquella ocasión, un hombre que estaba siendo torturado e interrogado por sujetos armados en un video que circuló en México mencionó a Beltrán Pérez Alfaro entre las personas para quienes supuestamente trabajaba.



El sujeto a quien apuntaban con fusiles, señalaba que Pérez Alfaro se dedicaba a la extorsión, trata de personas, secuestros de migrantes y abuso de mujeres y menores de edad.