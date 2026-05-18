Roberto Arzú interpone denuncias contra exautoridades y funcionarios del MP

El político Roberto Arzú afirmó este lunes 18 de mayo, en conferencia de prensa, que se presentó ante el Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia penal contra la exfiscal general María Consuelo Porras Argueta.

Según Arzú, también denunció a funcionarios y exfuncionarios, entre ellos José Rafael Curruchiche Cacul, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, Dimas Jiménez y Jiménez, Luis Miguel Martínez Morales y Alejandro Giammattei Falla.

Aseguró que las denuncias son por los supuestos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal, denegación de justicia y encubrimiento propio.

Añadió que presentará más denuncias y que, según él, hay pruebas contra el “régimen corrupto, de impunidad y de persecución selectiva a personas inocentes” que operó durante ocho años en el MP.

Según Arzú, hubo impunidad hacia personas corruptas y “de protección al sistema del pacto de corruptos”.

Aseguró que con las denuncias busca evidenciar una estructura que “despidió ilegal e injustamente a cientos de fiscales heroicos que no se quisieron prestar a ese régimen corrupto, a ese régimen tiránico de impunidad y de persecución”.

“Acá armaron una estructura durante ocho años donde han hecho compras sobrevaloradas, donde han hecho compras a dedo, donde se han adjudicado contratos de personas allegadas a estos personajes. Todo con pruebas”, afirmó Arzú.

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Remarcó que la justicia tiene que ser pronta, justa y correcta, y que la credibilidad está en manos del nuevo fiscal Gabriel García Luna.

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