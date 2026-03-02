Señalan a tres mujeres de incentivar incendio en escuela en San Marcos; hay bomberos agredidos

La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes 2 de marzo que tres mujeres fueron capturadas como presuntas responsables de incentivar el incendio de un centro educativo en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos.

Se trata de Olimpia “N”, de 39 años; Keylin “N”, de 19, y Rosa “N”, de 49; además, fue remitida una menor de 16 años, según información de la PNC.

De acuerdo con el informe policial, las capturadas supuestamente incentivaron a la población a incendiar la escuela de la aldea por un desacuerdo relacionado con el traslado de estudiantes a un nuevo establecimiento educativo.

En un video compartido por la PNC se observa cómo las llamas consumen parte del inmueble.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Catarina se dirigieron en las unidades contra incendios BTC-02 y BTC-3 hacia la aldea El Sitio, en ese municipio.

Según el reporte de los socorristas, debido a un conflicto entre vecinos del sector, dos bomberos fueron agredidos mientras sofocaban el incendio originado en la escuela de nivel primario de la referida aldea; además, sujetos desconocidos causaron daños en la unidad BTC-02.

“En este lugar se queman tres aulas con su mobiliario, se trabaja por espacio de una hora y treinta minutos utilizando 1,200 galones de agua para liquidarlo”, añadieron.

Indicaron que los bomberos agredidos sufrieron golpes con objetos contundentes, por lo que fueron trasladados a la Emergencia del Hospital Nacional de Malacatán, San Marcos, en la unidad RD-140.

Agregaron que la PNC llegó al lugar para brindar protección a los socorristas que trabajaban para sofocar las llamas.

Tres mujeres fueron capturadas por ser presuntas responsables de incentivar a incendiar un centro educativo en la aldea El Sitio, Catarina, San Marcos. pic.twitter.com/6wUF04JvgM — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) March 2, 2026

