“Sí pertenezco a la pandilla, pero no, yo no fui”: pandillero declara por ataques contra agentes de la PNC

En el Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales se desarrolla este miércoles 28 de enero la audiencia de primera declaración de William Alexander Guevara Yalibat, de 18 años, alias “Julio”; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, de 28, alias “Estiloso”, y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, de 26, alias “Hueso”.

Según las autoridades, los tres son presuntos pandilleros del Barrio 18 y habrían participado en los ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) el pasado 18 de enero.

Los tres señalados, que comparecen por videoconferencia desde el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, fueron capturados en la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla, tras una serie de atentados contra la PNC.

En una intervención previa a la audiencia, los señalados negaron los hechos. Según afirmaron, pasaban cerca del lugar del ataque cuando fueron capturados.

En la imputación del Ministerio Público se les señala de asociación ilícita, asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de armas de fuego, terrorismo y sedición.

Cristofer Alexander Ordóñez Castillo afirmó en su declaración que los señalamientos en su contra son “mentira”.



“El arma más bien ellos me la pusieron”, aseguró. Luego indicó que fue agredido sin ninguna explicación.



Sostuvo que se dirigía a la casa de su abuela cuando fue capturado.



"Sí pertenezco a la pandilla, pero no, yo no fui", agregó el sindicado, y reconoció su pertenencia a la mara del Barrio 18. Añadió que ha estado detenido anteriormente y, según él, solventó su situación.



Comentó que cursó sexto Perito Contador y tenía planificado ingresar a la universidad.



Relató que el día del ataque vio movimiento policial, momento en que fue capturado.

Mientras que Jonathan Alexis Cabrera indicó: “Me capturaron porque ando tatuado. A mí no me encontraron arma de fuego, me capturaron lejos de donde pasó lo que pasó, no me encontraron nada”.

Sin embargo, luego confirmó que es integrante activo de la pandilla del Barrio 18. Añadió que se dirigía a comprar a una tienda cuando fue capturado.

Además, indicó que ha estado detenido por asociación ilícita.

Wiliam Alexander Guevara Yalibat relató que el día de su captura se dirigía a un taller a traer una motocicleta cuando agentes de la PNC lo interceptaron y lo habrían agredido. Dijo que también lo capturaron porque llevaba sucios los zapatos.

Para leer más: “Salimos vestidos de policías”: pandillero “Dark” declara que pactaron con autoridades de la PNC para fugarse de Fraijanes 2

Motines y ataque a la PNC

Los ataques contra los uniformados se registraron en varios puntos del departamento de Guatemala, como consecuencia de los motines en las cárceles Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes 2 y el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, según ha informado el Ministerio de Gobernación.

Los atentados causaron la muerte de 10 agentes de la PNC y llevaron al gobierno a decretar 30 días de estado de sitio en Guatemala.

