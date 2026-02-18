Solo “el Lobo” permanece aislado en un furgón, las 24 horas, en la cárcel Renovación 1, confirma Mingob

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, aseguró que el cabecilla identificado como Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, se encuentra completamente aislado en un furgón.

“El Lobo está aislado en un furgón, y luego está el resto del Barrio 18 en otro furgón”, detalló Villeda al diputado José Chic durante una citación.

El titular de la cartera del Interior explicó que el resto de los integrantes de esa pandilla permanece en los furgones únicamente durante el día, mientras continúan los trabajos de remozamiento en el centro carcelario Renovación 1, y por la noche regresan al penal.

“Él es el único que está completamente aislado, no sale del furgón”, subrayó el funcionario.

Comentó que la medida de tener a los privados de libertad en las celdas improvisadas será por aproximadamente un mes y medio, mientras se reparan los daños de Renovación 1 que fueron causados durante el motín del 17 y 18 de enero pasado.

Los otros cabecillas del Barrio 18 son trasladados a los furgones, adaptados como celdas, durante el día y por la noche regresan al penal dañado.

Suspensión de visitas y corrupción en las cárceles

Chic cuestionó a las autoridades del Ministerio de Gobernación (Mingob) por los pocos controles en los centros carcelarios, a pesar de que estuvo vigente un estado de sitio y ahora un estado de prevención, ya que a los reos se les siguen localizando objetos ilícitos.

El diputado comentó que, en la prisión de Pavón, el escáner y el detector de metales están apagados, lo que facilita el ingreso de objetos prohibidos. Los funcionarios del Sistema Penitenciario y del Mingob no sabían por qué el dispositivo no funcionaba.

El escáner de la cárcel de Pavón permanece apagado. El diputado José Chic señala que la falta de control en los penales facilita el ingreso de ilícitos.

(Foto Prensa Libre: cortesía del diputado José Chic)

“No es un secreto. Tenemos un serio problema de corrupción, especialmente con la guardia penitenciaria”, manifestó Villeda.

Afirmó que, incluso tras diversas requisas, los objetos ilícitos siguen reapareciendo. “Se encuentran radios, teléfonos, y sabemos que no es todo lo que hay. Por eso se deben repetir las requisas”, explicó.

Como medida para contrarrestar la complicidad de los custodios, se han establecido puestos de control militar en las afueras de varios centros, incluyendo el Preventivo de la zona 18, Fraijanes 2 y Renovación 1.

“Requisamos también a la guardia porque hay quienes prestan o ingresan teléfonos”, añadió.

El ministro justificó la suspensión de visitas durante el estado de sitio, y ahora también bajo el estado de prevención, como medida para evitar el ingreso de objetos ilícitos.