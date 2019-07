Migrantes, entre el pesimismo e incertidumbre tras anuncio de Trump

Activistas humanitarios en una protesta en Washington, D. C. en contra de las medidas migratorias de Donald Trump. (Foto Prensa Libre: EFE)

Los líderes migrantes reconocen que una medida de este tipo era predecible dado el “fracaso” de las negociaciones en las que se pretendía calificar a Guatemala como un tercer país seguro para solicitantes de asilo.

Además, algunos analistas habían advertido de que, con vistas a su intención de reelegirse en las presidenciales del 2020, el mandatario estadounidense endurecería su retórica antimigrante porque es un tema sensible que le hace ganar votos.

Si bien es cierto, a los migrantes les preocupa los eventuales aranceles a los productos guatemaltecos, lo que más les quita el sueño es la posibilidad de que las remesas sean gravadas.

Eddy Garrido, integrante del Foro Migrante de Guatemala, expuso que una medida de ese tipo perjudicará a las familias en el país, porque los connacionales en EE. UU. hacen sus transacciones y al monto de remesas que envían solo le restarán el eventual impuesto. En otras palabras, los guatemaltecos no apartarán recursos para pagar el gravamen.

En tal sentido, Garrido, quien lleva años de vivir en Phoenix, Arizona, considera que el panorama se vislumbra negativo cualquiera que sea la negociación que lleven a cabo ambos gobiernos, puesto que Guatemala lleva las de perder, ya que sea que acepte la firma del acuerdo de tercer país seguro o no.

“Sea como sea vamos a perder. Sea lo que hagamos vamos a quedar mal. Si aceptamos el acuerdo nos quedará toda esa gente en Guatemala y será imposible expulsarlos, aumentará el desempleo y el acceso a recursos básicos que no hay ni siquiera para los propios connacionales”, apuntó el líder migrante.

“Lastimosamente es Trump quien lo impone —un impuesto a las remesas—. No el Congreso ni el Senado”, añadió Garrido, para quién lo único que le quedará al Gobierno de Guatemala es tratar de quedar bien con el mandatario estadounidense.

“O nos congraciamos con los Estados Unidos o vamos a tener que negociar, pero sinceramente no tengo la menor idea de cómo o con qué se puede negociar”, refirió Garrido, quien; sin embargo, cree que no se puede descartar que Trump desista de la medida por lo “impredecible” de sus decisiones, como ya lo ha mostrado en otras ocasiones.

Las de perder

Elver Herrera, migrante en Iowa y parte de la Red Migrante Guatemalteca, señaló que las negociaciones tanto para Trump como para el presidente Jimmy Morales tienen un trasfondo político.

No obstante, precisó que gravar las remesas afectaría grandemente a los migrantes guatemaltecos. “Yo, por ejemplo, cada 15 días envío dinero a Guatemala”, apuntó Herrera.

El líder migrante confía en que el Gobierno de EE. UU. no impondrá aranceles a los productos guatemaltecos porque eso sería “empobrecer a un pueblo que está muriendo de hambre”, no obstante, reconoce que Trump trata de presionar a Guatemala y, aunque no se atreve a decir qué busca cree que “algo va a pasar en uno o dos meses”.

“Todo tiene una razón de ser y un por qué, esto no va a ser de la noche a la mañana, pero algo va a pasar en uno o dos meses porque Trump ha insistido durante mucho y eso no suena nada bien”, aseveró.

En cuanto a cómo debería reaccionar el Gobierno de Guatemala, Herrera dijo que Jimmy Morales está a poco de dejar la presidencia por lo cual, considera, no le importa la situación en que quedará el país; además, en el actual gobierno “no hay quien pueda resolver el problema”.

Byron Sandoval, guatemalteco que reside en Nueva Jersey, calificó de “golpe bajo” el anuncio, toda vez que “miles” de connacionales ganan apenas para mandar dinero a sus comunidades y no tendrán para pagar un impuesto adicional.

“Así, lo que más van a sufrir son las familias en Guatemala, que recibirán menos dinero por culpa de esta medida injusta. Esto será un golpe bajo”, señaló Sandoval.

Amenaza

Trump amenazó este martes a Guatemala con gravar sus exportaciones y las remesas por frenar un acuerdo de tercer país seguro, que obligaría al país a acoger a miles de migrantes que atraviesan el territorio.

“Estábamos listos —para firmar el acuerdo—. Ahora estamos contemplando la ‘prohibición’, aranceles, cargos por remesas, o todo lo anterior. Guatemala no se ha portado bien”, precisó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario recordó además el recorte, hace nueve meses, de “los grandes dólares de los contribuyentes estadounidenses” destinados a la ayuda al desarrollo a Guatemala, al considerar que no dieron los resultados esperados ni evitaron la inmigración ilegal hacia Estados Unidos.

En el año fiscal 2018, finalizado el 30 de septiembre, Washington destinó unos US$149 millones a Guatemala para aliviar las condiciones que provocan la migración.

Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una bandera de su mandato, tenía previsto recibir el 15 de julio a Morales, en medio de la creciente llegada de indocumentados a territorio estadounidense, la mayoría procedentes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) que huyen de la pobreza y la violencia.

