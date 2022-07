Alejandro Giammattei da respaldo a Ucrania, critica la guerra y dice que Guatemala está consternada por el dolor y devastación en ese país

El presidente de Ucrania dijo que le alegraba recibir a Giammattei en Kiev pues era la primera visita de un jefe de estado guatemalteco a Ucrania en toda la historia de las relaciones bilaterales y que además se trata de la primera visita de un dirigente de américa latina desde el 24 de febrero y en los últimos 12 años.

“Es crucial que esta visita tenga lugar ahora mismo, durante la guerra brutal y colonialista de la Federación Rusa contra nuestro pueblo”, dijo el presidente Zelenski.

Afirmó que Ucrania agradece a Guatemala su apoyo y también al presidente Giammattei por su postura de principios.

El mandatario comentó que en todo el mundo se están sintiendo las graves consecuencias de la agresión rusa, crisis alimentaria, desestabilización de los precios en todas partes incluidos los mercados energéticos y desafíos políticos extraordinarios a todo el orden jurídico internacional

“Para los ciudadanos de decenas de estados y también en América Latina el costo de vida está aumentando injustamente y solo porque un estado, la Federación Rusa decidió socavar las relaciones políticas y económicas existentes en el mundo”, comentó Zelenski.

Afirmó que solo juntos se puede proteger el mundo, solo juntos se puede proteger el orden jurídico internacional y por eso está agradecido con Guatemala “por su apoyo claro y consistente a nuestro estado a la integridad territorial, a la protección de nuestra soberanía, por su posición inalterable sobre la protección de los derechos humanos y el derecho fundamental de toda nación a la libertad de independencia”.

Unen esfuerzos para aislar a Rusia

El presidente de Ucrania afirmó que en la reunión acordaron seguir uniendo esfuerzos en las plataformas internacionales con el objetivo de seguir aislando a Rusia y aumentar el precio de esta guerra y de la desestabilización de la vida de las personas.

“Quiero agradecer al presidente Giammattei su apoyo a la política de sanciones contra Rusia y me alegra que Guatemala esté dispuesta a sumarse a la promoción de la iniciativa de crear un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra el pueblo de Ucrania”, afirmó el presidente ucraniano.

Eliminarán visas

Zielenski también dijo que le complacía informar de que en el marco de la visita se han firmado un acuerdo intergubernamental sobre la supresión mutua de la visa obligatoria; “estoy convencido de que esto contribuirá al desarrollo de los vínculos comerciales y sociales entre nuestros países, entre nuestros pueblos”, comentó.

Afirmó que también se puso en marcha un diálogo comercial y económico para llevar a cabo proyectos concretos sin intermediarios. Además, que Guatemala confirmó su interés por comprar productos agrícolas ucranianos y establecer relaciones industriales.

El presidente de Ucrania también invitó a Giammattei a participar en la cumbre de la Plataforma de Crimea que se celebrará en línea el 23 de agosto y también conversó con la consolidación de otros países de la región para participar en esta cumbre.

“Nos sentimos consternados”

El presidente Alejandro Giammattei dijo: “Reciban un saludo en nombre del pueblo guatemalteco, porque nos sentimos consternados por el dolor y la devastación que en estos momentos se sufre en Ucrania, de los cuales he sido testigo al visitar los sitios donde se han sentido los horrores de este enfrentamiento”.

“Nuestra solidaridad está con todo el pueblo ucraniano que ha resistido con valentía. Nos solidarizamos profundamente con las familias que han sido víctimas inocentes de este terrible flagelo en sus hogares ,vecindarios y ciudades, Familias que han sufrido las pérdidas irreparables en su nación por esta guerra injustificada”, afirmó Giammattei en su declaración.

Agregó que honran también la memoria de los valientes soldados que han dejado a sus familias, ofrendando sus vidas por proteger la independencia y la integridad territorial de Ucrania. “Soldados que dan la vida por defender la dignidad de todo un país en el frente de batalla”.

También reconoció a las fuerzas armadas ucranianas que después de 6 meses se encuentran luchando y resistiendo “con patriotismo valentía y honor”.

Según Giammattei, en uno los momentos más oscuros de este siglo quisieron llegar a Ucrania para reiterar su absoluto respaldo al presidente Volodomir Zielenski, que con su liderazgo y gran dignidad mantiene unida a esta nación.

“Mientras mueren seres humanos no podemos callar nuestras voces, mientras mueran seres humanos no podemos voltear a ver hacia otro lado, mientras seres humanos mueran por guerras insensatas debemos promover más que nunca la democracia la paz y la solución diplomática de los diferendos entre las naciones”, afirmó el presidente guatemalteco.

Puntualizó que el mundo que cree en los principios universales del respeto no debe tolerar lo intolerable, ni ser indiferente y mucho menos guardar silencio porque esto nos deshumaniza.

Se refirió a lo que establece la carta constitutiva de las Naciones Unidas que dice que: “para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres pero sobre todo de naciones grandes y pequeñas a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional y con tales finalidades dice esta carta para practicar la tolerancia a convivir en paz como buenos vecinos a unir nuestras fuerzas por el mantenimiento de la Paz y la seguridad internacional”.

Hizo un llamado a las naciones del mundo para que se unan para que cese el enfrentamiento y se restablezca la paz.

“Cada día que se alargue este conflicto se acorta el futuro de un niño, se pierden vidas y nos hace falta más esperanza en la humanidad. Desde allá desde mi Guatemala traemos un mensaje como nación que cree en la paz, en el respeto y la dignidad de los seres humanos donde creemos firmemente que se deben impulsar los esfuerzos por levantar la bandera de la paz por proteger la vida y la esperanza de un mundo mejor”, comentó Giammattei.

Dijo que Guatemala elevó su voz que quede claro que desde el inicio de este conflicto Guatemala se elevó su voz y que siempre serán coherentes con sus palabras. “Guatemala no guardará silencio, no hemos sido espectadores pasivos, por el contrario hemos promovido una fuerte ofensiva diplomática a suscribir resoluciones condenando el conflicto y urgiendo al restablecimiento de La Paz”.

“Guatemala y las naciones que amamos La Paz debemos unirnos con toda la expresión de guerra e impulsarnos sin descanso los compromisos globales que permitan que el drama que hoy viene Ucrania no se vuelva a repetir. Una prueba irrefutable de las consecuencias de esta guerra son los efectos económicos globales que han generado inflación, incremento en los costos de la vida y por ende más pobreza y en un futuro en el que se percibe una crisis alimentaria que podría significar la muerte de millones de personas”

Invitó al presidente de Ucrania a no claudicar en la fe y la esperanza y que los seres humanos puedan crecer en un mundo libre, con una vida digna y en paz.

Contexto de la visita

La visita del presidente Giammattei se da en un momento en el que el Gobierno de Guatemala ha criticado a Rusia por la invasión a Ucrania, que ha dejado al menos 47 mil muertos, 13 mil heridos y unos 17 millones de desplazados.

Hace un año, el presidente Giammattei defendía el contrato que firmaron con Rusia por la compra de 8 millones de vacunas contra el coronavirus Sputnik V, por las que el gobierno pagó Q614.5 millones.

El 5 de abril de 2021 el Ministerio de Salud de Guatemala firmó el contrato para la obtención de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V con la empresa Human Vaccine LLC, subsidiaria del Fondo de Inversión Directa de Rusia (FIDR) por lo cual pagó Q614.5 millones, que correspondían a la mitad de las dosis.

Sin embargo, por la lentitud en la distribución de los biológicos y ante la no aceptación de la población a esta vacuna, en julio de 2021 el gobierno de Guatemala renegoció el contrato y se acordó que el pago entregado en anticipo sería para cubrir únicamente los 8 millones de dosis y que ya no se compraría el otro 50% restante.

Supuestamente los Q614.5 que no se pagarían a Rusia por el 50% de las vacunas que no se le comprarían, serían utilizadas para negociar con otras farmacéuticas, pero en octubre de 2021 el ministro Francisco Coma dijo que la adenda que se firmó entre varios ambos países se acordó que el dinero restante podría usarse para comprar las Sputnik V entre 2022 y 2023, pero ya no se pagó nada.

El mandatario también dijo ese día que se estaba haciendo un análisis jurídico para suspender el contrato.

Más de 1 millón de vacunas de Sputnik V se vencieron el 28 de febrero de 2022 y el biológico permanecía almacenado para porque pueden ser anticipo de prueba en el caso que investiga el Ministerio Público.

En el MP, hay un expediente abierto relacionado con las vacunas contra el covid-19 a partir de una denuncia que data del 6 de marzo del 2021 y se han acumulado otras denuncias a la investigación, las cuales suman nueve y que están relacionadas con anomalías en el contrato de la adquisición de dosis Sputnik V y con el vencimiento del biológico.

Sobornos de Rusia

The New York Times publicó el pasado martes 24 de agosto un artículo titulado “El dilema de EE. UU. en Guatemala: ¿detener la corrupción o la migración?”, en el que incluyó algunos señalamientos contra el presidente Alejandro Giammattei, quien habría recibido una alfombra llena de dinero como parte de un soborno de un empresario ruso que busca una concesión en el Puerto Santo Tomás de Castilla.

La periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times, se refiere a la declaración de un testigo que en junio pasado habría informado al entonces fiscal Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) que había ido a la casa del presidente y había entregado una alfombra enrollada llena de dinero.

La declaración del supuesto testigo ocurrió el 23 de junio de 2021 y que esa era una de las pruebas que el presidente Giammattei le pidió que encontrara la fiscal general María Consuelo Porras.

Agrega que siete días después de la declaración del testigo, el 30 de junio, la fiscal Porras se fue a instalar a la Feci en busca de las aludidas pruebas.

La identidad del testigo no fue revelada para preservar su integridad física, pero este prestó sus servicios como personal de seguridad y contó en su declaración que en abril fue contactado para darle resguardo a un extranjero a partir del 26 de ese mismo mes.

El testigo también declaró que la persona extranjera a la que cuidaba era de Rusia y que este era acompañado por otros dos escoltas de ese país y un médico.

El empresario ruso y su comitiva se trasladaron al Hotel Hyatt en la zona 10 capitalina en donde permaneció varios días.

La alfombra con dinero

Según la publicación de La Hora, el 29 de abril la comitiva estaba en el mencionado hotel de la zona 10 capitalina, y le piden al testigo y a otras dos personas de seguridad que se dirigieran al sótano porque allí se encontraba dentro de un vehículo Alberto Alvarado Oliva, el ruso, Julian y otra persona que no pudo identificar. Además, los dos guardias del empresario extranjero y el médico que lo acompañaba.

El testigo refiere que él y los otros guardias reciben la orden de sustraer un paquete de un vehículo distinto al los que se usarían para movilizar al empresario.

“Antes de salir de dicho lugar Julian indicó que sacáramos un paquete de otra Suburban que estaba parqueada en el sótano, dicho paquete era una alfombra que estaba envuelta como caja de regalo y tenía un listón color rojo que lo amarraba, al cargar dicho paquete con otra persona, pude determinar que la misma contenía en su interior dinero en efectivo envuelto en paquetes”, se lee en la declaración.

El testigo declaró que Alberto Alvarado Oliva le dijo que se dirigían a la casa del presidente Alejandro Giammattei y que allí bajaron la alfombra y que luego de una hora ymedia hora la comitiva salió.

Señala que Julian (o Yulian) que supuestamente era representante de la empresa Mayaniquel, le dijo a otra persona que con eso que habían entregado, la alfombra, a tenían puerta libre en la Portuaria.