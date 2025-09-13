Alejandro Giammattei explica a qué se debió su hospitalización

El 9 de septiembre, tres fuentes confirmaron a Prensa Libre que el expresidente de la República, Alejandro Giammattei, estaba internado en un hospital de la zona 10 de la capital.

Indicaron que el exfuncionario fue ingresado por problemas renales y cardiacos, y que no se encontraba en el área de intensivo, aunque sí estaba asistido por oxígeno.

Alejandro Giammattei fue presidente de Guatemala del 14 de enero del 2020 al 14 de enero del 2024 y, durante ese periodo, también tuvo quebrantos de salud.

En ese sentido, este sábado 13 de septiembre, el exmandatario utilizó sus redes sociales para referirse, según sus palabras, a su estado de salud.

“Queridos amigos, cada año me someto a una evaluación cardíaca de rutina, en seguimiento al cuidado que debo mantener por el stent y el marcapasos que me acompañan desde hace varios años”, afirmó.

Agregó: “En esta ocasión, la revisión médica requirió una breve hospitalización para exámenes complementarios de laboratorio, los cuales, gracias a Dios, se realizaron sin complicaciones”.

“Agradezco de corazón las muestras de cariño, solidaridad y oraciones recibidas. Son ese respaldo genuino el que fortalece la fe y renueva el ánimo”, según Giammattei.

Externó: “También quiero invitar a que esa misma solidaridad se extienda frente a quienes prefieren el amarillismo y la desinformación. La verdad y la fe siempre serán más fuertes que la especulación”.

“Con gratitud, esperanza y ya desde casa: ¡Que Dios bendiga a Guatemala!”, culminó.

El 11 de septiembre, fuentes de Prensa Libre confirmaron que el exmandatario fue dado de alta, aunque debe continuar con sesiones diarias de hemodiálisis, las cuales, según se prevé, se realizarán en su residencia.

