António Costa afirma que la seguridad jurídica es clave para atraer más inversión europea a Guatemala

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reunió este miércoles 20 de mayo con el presidente Bernardo Arévalo para discutir temas de cooperación y desarrollo entre Guatemala y la Unión Europea (UE).

Tras la reunión en el Palacio Nacional de la Cultura, ambos funcionarios brindaron una conferencia de prensa.

Arévalo dijo que la visita de Costa tiene un significado político profundo y que es la primera vez que un presidente del Consejo Europeo visita Guatemala.

Añadió que este intercambio con la UE es “valioso”, pues la relación que se ha construido está sustentada en valores compartidos: democracia, respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho y al orden internacional.

Remarcó que la cooperación tiene resultados concretos y medibles en asuntos comerciales y de asociación, como el intercambio bilateral.

Dijo que la relación es mucho más que comercio, ya que Guatemala pasa por una transformación política y la UE ha estado presente como un “amigo leal, sólido y confiable”.

Añadió que António Costa le entregó el informe preliminar de la misión de acompañamiento de la UE que observó la renovación de autoridades judiciales y electorales.

Indicó que están convencidos de la necesidad de una reforma importante en el sistema de justicia y que enfrentan desafíos serios en seguridad.

Remarcó que la cooperación beneficia a Guatemala, que avanza y ha encontrado en la UE un socio respetuoso.

En su intervención, António Costa indicó que la UE ha apoyado firmemente la democracia guatemalteca, ya que Guatemala es un aliado clave para el bloque europeo y la relación está forjada en décadas de trabajo conjunto.

Resaltó el compromiso compartido con la democracia, el Estado de Derecho y un orden internacional más justo.

Dijo que los desafíos son enormes, pues para quienes sufren pobreza, inseguridad, violencia o exclusión, los cambios no llegan tan rápido.

Anunció que la UE seguirá acompañando, como socio, la agenda del gobierno de Arévalo para promover el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.

Destacó la cooperación para el desarrollo sostenible, las inversiones y la seguridad.

Afirmó que las empresas europeas invierten en Guatemala, pero invertirán más conforme se consolide la seguridad jurídica, y para eso es esencial contar con instituciones judiciales creíbles.

“Allí donde falta seguridad, los derechos no pueden ejercerse con libertad. Allí donde falta democracia, solo se podrá conseguir una seguridad sin justicia, subordinada a los intereses de los más poderosos”, indicó.

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Costa dijo que comparten la preocupación por los casos de instrumentalización del sistema judicial y la criminalización de defensores de derechos humanos y líderes indígenas, así como por los intentos de afectar la voluntad democrática.

Añadió que la seguridad jurídica y la estabilidad democrática son claves para aumentar la inversión europea.

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