Arévalo asciende a grado de generales de Brigada a seis oficiales y destaca papel del Ejército en la lucha contra el narcotráfico

Seis oficiales del Ejército de Guatemala ascendieron este 29 de mayo al grado de general de Brigada y su equivalente en la Fuerza de Mar durante un acto oficial celebrado en la Brigada Militar Mariscal Zavala, en el noreste de la Ciudad de Guatemala. La ceremonia fue presidida por el presidente de la República de Guatemala y comandante general del Ejército, Bernardo Arévalo de León, quien destacó el papel de la institución militar en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Las autoridades explicaron que los ascensos reconocen la trayectoria, el liderazgo, el profesionalismo y la vocación de servicio de los oficiales promovidos, quienes asumirán mayores responsabilidades dentro de la estructura militar. De acuerdo con el Ejército, el proceso forma parte del fortalecimiento institucional orientado a mejorar las capacidades de defensa y seguridad del país.

Durante su intervención, Arévalo de León afirmó que la institución militar ha fortalecido su capacidad operativa y mantiene acciones directas contra estructuras criminales. El mandatario también resaltó la reciente destrucción de un laboratorio de droga considerado el más grande localizado en Guatemala y subrayó la importancia de continuar enfrentando las amenazas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Ascensos reconocen trayectoria y liderazgo

El Ejército de Guatemala informó que la imposición de insignias a los nuevos generales constituye un reconocimiento a la experiencia acumulada, los méritos profesionales y el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro de la carrera militar.

La institución indicó que los oficiales promovidos asumirán nuevas responsabilidades en el cumplimiento de la misión constitucional del Ejército, en beneficio de la seguridad, la defensa y el desarrollo de la Nación.

Los oficiales ascendidos son:

Coronel de Infantería DEM, Moisés Alexander López y López

Coronel de Aviación P.A. DEMA, Óscar Stuardo Recinos Morales

Capitán de Navío DEMN, Williams Estuardo Casasola Cordón

Coronel de Ingenieros DEM, Carlos Rolando Calán Ajquill

Coronel de Infantería DEM, Cristian Alfredo Schmidth Paredes

Coronel de Infantería DEM, Luis Felipe García Castañón

Presidente destaca modernización del Ejército

Durante la actividad, Arévalo de León aseguró que Guatemala cuenta con un Ejército modernizado, con mayor capacidad operativa y presencia en distintas áreas del territorio nacional. Según el mandatario, la profesionalización de las fuerzas armadas permite fortalecer la toma de decisiones estratégicas y mejorar la respuesta ante amenazas que afectan a la población.

El gobernante también enfatizó la necesidad de continuar la lucha contra el narcotráfico, al que describió como una amenaza que afecta a las comunidades, debilita las instituciones y representa un riesgo para el futuro de las familias guatemaltecas y de la región.

"Hoy vemos un Ejército modernizado, un Ejército con mayor capacidad operativa y con mejores resultados en la lucha contra las amenazas que afectan a nuestra población", expresó Arévalo de León durante la ceremonia.

Marina intercepta embarcación con posible droga

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, general Henry Sáenz, reafirmó el compromiso de las fuerzas armadas en la lucha contra el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.

Autoridades militares resaltan los resultados de las operaciones de seguridad y los esfuerzos para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas armadas. (Foto: Prensa Libre, Ejército de Guatemala).

El funcionario informó que este mismo viernes unidades de la Marina de la Defensa Nacional interceptaron una embarcación que transportaba bultos de posible droga en aguas nacionales. La operación concluyó con la captura de dos personas y forma parte de las acciones de vigilancia marítima, terrestre y aérea desarrolladas por las fuerzas de seguridad.

Sáenz agregó que las operaciones efectuadas por el Ejército también han contribuido a reducir los vuelos ilegales detectados en el espacio aéreo nacional, como parte de la estrategia para combatir las redes del crimen organizado.

En las instalaciones de la Brigada Militar “Mariscal Zavala”, en un acto oficial presidido por el Presidente Constitucional de la República y Comandante General del Ejército de Guatemala, @BArevalodeLeon, se llevó a cabo la ceremonia de ascenso al grado de General de Brigada y su… pic.twitter.com/vwdVmjz1l7 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) May 29, 2026

"Seguimos dando resultados al pueblo de Guatemala", afirmó el ministro tras detallar las acciones desarrolladas por las fuerzas armadas en distintos puntos del país.

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