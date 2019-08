Candidatos hacen cierre de campaña en el interior a 8 días de la segunda vuelta

Sandra Torres obtuvo 25.53% de votos y Alejandro Giammattei 13.96% en la primera vuelta. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las actividades políticas están cargadas con más euforia debido a que la segunda vuelta presidencial se realizará el próximo domingo 11 de agosto. En los mítines ambos candidatos llevan diferentes propuestas con el objetivo de ganar más votantes y conseguir la victoria.

La segunda vuelta presidencial se realizará en medio de señalamientos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por la falla en el sistema de visualización de resultados preliminares y que puso en duda los resultados del 16 de junio.

Torres viajó el fin de semana al oriente y occidente del país, al igual deque Giammattei, quien también visitó la capital, su principal bastión.

La presidenciable de la UNE señaló en el último fin de semana previo al balotaje que medio millón de votos arriba del segundo candidato le dieron el primer lugar, por lo que instó a los ciudadanos a votar el próximo domingo y que no se queden en casa.

“Quiero trabajar por todos los guatemaltecos. También tengo un propósito en mi corazón, ayudar a los más necesitados y pobres de este pueblo”, dijo Torres en Totonicapán.

Agregó que va a “gobernar con el pueblo” y que escuchará el clamor de la gente. “Si ustedes dicen no a la minería, pues voy a respetar la decisión de ustedes. Mientras digo no a la minería el otro candidato se está comprometiendo con la minería”, señaló Torres.

Con mejores servicios de salud, programas sociales que apoyen a la gente, caminos que conecten al municipio y apoyo al campo, Totonicapán será un mejor municipio para todas las familias que viven ahí. ¡Hagamos equipo para lograrlo! #PorTiYTuFamilia #GuateNosUNE #Un2TresPorGuate pic.twitter.com/FIo4G2wELc — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) August 4, 2019

En tanto, Giammattei aseguró que le va “a entrar” a las causas de la migración para que los guatemaltecos tengan las oportunidades en su país y no arriesguen su vida al viajar a Estados Unidos.

También agradeció el apoyo que otros excandidatos presidenciales como Isaac Farchi y Edmond Mulet le han brindado. De hecho, Mulet no ha dicho oficial o abiertamente que lo apoya, pero Giammattei aseguró que el mensaje de no regresar al pasado que dio el expresidenciable del Partido Humanista es en apoyo hacia él.

También dijo que van a ser cuatro años “para sacar adelante al país”, por lo que agradeció a Dios por este último domingo de campaña y por permitirle vivir ese momento.

“Pueden chafear algunas actas, pero no pueden comprar todos los votos, no pueden chafear todas las actas. Pueden meternos miedo, pero no van a callar la voz del pueblo que les va a decir no al regreso al pasado, sí a la innovación y desarrollo, porque vamos a tener un gobierno que va a combatir la delincuencia como nunca se ha hecho antes. Vamos a tratar a los mareros y extorsionistas como terroristas”, expresó Giammattei.

Gracias a los miles de guatemaltecos que confían en nuestra propuesta de cambio. Ustedes han hecho grande esta campaña, juntos construiremos una Guatemala de oportunidades ¡Ya falta poco! #VamosJuntosXGuate #VotaXVamos #GiammatteiPresidente ☝️ pic.twitter.com/zsxafSuI82 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) August 4, 2019

