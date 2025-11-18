CC ordena tramitar amparo de Semilla y reactiva intento de separar al juez Fredy Orellana

La Corte de Constitucionalidad (CC) dio con lugar a una apelación presentada por el Movimiento Semilla y ordenó a una Sala de Apelaciones tramitar un amparo que había sido rechazado previamente.

Con esta decisión, se reactiva la acción legal con la que el partido busca apartar del caso al juez penal Fredy Orellana.

La diputada oficialista Andrea Reyes, quien también actúa como abogada de Semilla, había recusado a Orellana al considerar que existen dudas sobre su objetividad dentro del proceso penal que se sigue en contra de la agrupación política.

El juez no aceptó la recusación y, ante ello, Reyes presentó un amparo ante una Sala. Sin embargo, esa Sala lo rechazó argumentando que no reconocía la calidad con la que la diputada actuaba en nombre del partido.

Ahora, la CC revierte esa decisión y ordena a la Sala admitir y dar trámite al amparo. Esto devuelve a Semilla la posibilidad de insistir en su petición de separar al juez Orellana del caso.

El proceso legal entre el Movimiento Semilla y el juez Fredy Orellana se ha intensificado a lo largo de los últimos dos años.

