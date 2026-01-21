Comisión de Postulación del TSE comienza proceso de selección de candidatos

La Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó la mañana de este 21 de enero su primera sesión de trabajo, con la presencia de todos sus comisionadas, de cara al proceso de renovación de autoridades electorales.

Walter Mazariegos, presidente de la postuladora y rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), convocó a las 9 de la mañana, pero inició la sesión pasando las 9.30 horas.

El presidente del Congreso, Luis Contreras, formó parte del proceso protocolario para el inicio de la primera sesión, y luego cedió el espacio a Mazariegos.

En la mesa destacaban los cinco comisionados titulares y los cinco suplentes, estos últimos tienen voz pero no cuentan con un voto que incida en la toma de decisión de la comisión.

Cuestionamientos a Mazariegos

Durante la pasada juramentación de los comisionados algunos diputados cuestionaron el papel de Mazariegos, tachándolo de corrupto, pero él, en su primer contacto con medios de comunicación, antes de iniciar con la primera sesión de la Postuladora, aseguró que hará un trabajo público que garantizara la objetividad del proceso.

“Haciendo todo público, grabado, firmado, transmitido y respetando a los profesionales de los medios de comunicación. Ya fuimos juramentados y estamos en ley, procedemos a trabajar”, dijo el presidente de la Comisión.

Así mismo, negó que existan intenciones de su parte por querer cambiar la sede de la comisión: “Totalmente falso, la ley habla que es aquí y aquí vamos a trabajar el 100 por ciento de sesiones”.

Rechaza cuestionamientos

El día de la juramentación Mazariegos evadió a la prensa, pero a su ingreso al Salón Mayor, de Casa Larrazábal para la primera sesión, fue abordado por periodistas.

No explicó cuando el Consejo Superior Universitario (CSU) convocará al proceso de elección de un magistrado titular y un suplente para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), anunciando que será algo que se abordará en breve.

Pero al ser cuestionado por la no renovación del CSU, que le permite a la fecha tener mayoría para la toma de decisiones en la casa de estudios, argumentó tener prisa para comenzar la postuladora del TSE, y criticó a la prensa por querer saber sobre la renovación de las autoridades universitarias.

“El mismo espectáculo hicieron la vez anterior, yo tengo que estar un mes acá, yo creo que están garantizados los medios de comunicación, como profesionales exijo un comportamiento profesional”, dijo el rector.

Ante la insistencia se limitó a decir que ya se había convocada en la pasada reunión del CSU, pero consejeros que prefieren no ser citados, han dicho que esa serie de convocatorias no son en cumplimiento a las resoluciones de la CC.