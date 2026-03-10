CSU convoca a sesión este jueves para discutir impugnaciones por magistrados a la CC

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) convoca a sesión este jueves 12 de marzo para discutir las impugnaciones contra la designación de sus magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

La sesión ordinaria será en modalidad virtual a partir de las 8 horas de la referida fecha.

El 16 de febrero recién pasado, el CSU designó a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente para el período 2026-2031.

La elección se desarrolló en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde hubo manifestaciones ciudadanas durante la designación.

Al menos cuatro impugnaciones han sido presentadas ante el CSU por la elección de los referidos magistrados.

El 9 de marzo, una Sala de Apelaciones suspendió el trámite de un amparo presentado por Ricardo Sagastume Morales contra la designación de Julia Rivera como magistrada titular.

Según lo resuelto, el amparo no cumplió con los presupuestos procesales, debido a que el accionante no agotó la vía ordinaria correspondiente y carece de legitimación activa para plantear la acción.

La integración de la nueva CC continúa en proceso. Ya eligieron magistrados titular y suplente el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso. Queda pendiente el Ejecutivo y, según el presidente Bernardo Arévalo, esta semana será la designación.

En caso de que el CSU ordene repetir el proceso, le daría una nueva oportunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, para aspirar a un cargo en la CC.

Para leer más: CSJ designa a Dina Ochoa y a Claudia Paniagua como magistradas de la CC

El CSU de la USAC convoca a sesión el próximo jueves para discutir las impugnaciones contra la designación de sus magistrados para la @CC_Guatemala. En caso el CSU ordene repetir el proceso le daría una nueva oportunidad a la Fiscal General, Consuelo Porras, para llegar a la CC. pic.twitter.com/Mheza3VDxa — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 10, 2026

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.