CSU convoca a sesión este jueves para discutir impugnaciones por magistrados a la CC

CSU fija fecha y hora de sesión para discutir impugnaciones contra la designación de magistrados a la CC.

El Consejo Superior Universitario de la Usac nombró a Julia Rivera Aguilar como magistrada titular y a José Luis Aguirre Pumay como magistrado suplente ante la Corte de Constitucionalidad. (Fotos Prensa Libre: Byron Bayza)

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) convoca a sesión este jueves 12 de marzo para discutir las impugnaciones contra la designación de sus magistrados titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad (CC).

La sesión ordinaria será en modalidad virtual a partir de las 8 horas de la referida fecha.

El 16 de febrero recién pasado, el CSU designó a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente para el período 2026-2031.

La elección se desarrolló en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde hubo manifestaciones ciudadanas durante la designación.

Combustibles dispensador de combustibles

Claves del aumento del diésel en Guatemala: Gremiales alertan de posibles alzas al transporte de carga y pasajeros

John Barrett recibe a la delegación agrícola de EE. UU. encabezada por Luke Lindberg durante la misión T.R.U.M.P. en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada de @usembassyguate)

Delegación agrícola de EE. UU. impulsa en Guatemala acuerdos para ampliar el comercio bilateral

Al menos cuatro impugnaciones han sido presentadas ante el CSU por la elección de los referidos magistrados.

El 9 de marzo, una Sala de Apelaciones suspendió el trámite de un amparo presentado por Ricardo Sagastume Morales contra la designación de Julia Rivera como magistrada titular.

Según lo resuelto, el amparo no cumplió con los presupuestos procesales, debido a que el accionante no agotó la vía ordinaria correspondiente y carece de legitimación activa para plantear la acción.

La integración de la nueva CC continúa en proceso. Ya eligieron magistrados titular y suplente el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso. Queda pendiente el Ejecutivo y, según el presidente Bernardo Arévalo, esta semana será la designación.

En caso de que el CSU ordene repetir el proceso, le daría una nueva oportunidad a la fiscal general, Consuelo Porras, para aspirar a un cargo en la CC.

Para leer más: CSJ designa a Dina Ochoa y a Claudia Paniagua como magistradas de la CC

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

