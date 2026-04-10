Fiscal General: ¿qué sigue en la Comisión de Postulación para elegir a los seis candidatos?

La Comisión de Postulación para Fiscal General entra en la etapa decisiva del proceso para conformar la nómina de seis candidatos que será remitida al presidente Bernardo Arévalo.

Tras concluir la fase de entrevistas, el proceso se enfocará ahora en la evaluación de expedientes, la aplicación de la tabla de gradación y la definición de quiénes superan la línea de corte establecida.

La comisión aprobó una tabla de gradación de 100 puntos, que distribuye la evaluación en tres componentes: méritos académicos (28 puntos), experiencia profesional (70 puntos) y proyección humana (2 puntos).

En el ámbito académico, se privilegia la formación en derecho penal o áreas afines, otorgando la mayor puntuación a quienes acrediten doctorados en esa especialidad, seguidos de maestrías, posgrados, experiencia docente, publicaciones y participación en actividades académicas.

El mayor peso de la evaluación recae en la trayectoria profesional, con hasta 70 puntos. De estos, la mayor parte corresponde al desempeño en el sector justicia o en el ejercicio de la abogacía, incluyendo experiencia en cargos públicos, función jurisdiccional y práctica privada.

También se valoran los cargos de dirección o gestión tanto en el sector público como privado, mientras que una parte del punteo se reserva para el desempeño observado durante la entrevista. La proyección humana, aunque con menor ponderación, toma en cuenta la participación en actividades de carácter social o comunitario.

Como filtro importante del proceso, la comisión fijó una línea de corte de 75 puntos. Solo los aspirantes que alcancen o superen ese umbral podrán ser considerados para integrar la nómina final, lo que convierte a esta etapa en determinante para depurar el listado antes de la votación definitiva.

De acuerdo con el cronograma, entre el 13 y el 17 de abril se desarrollará la evaluación final y la ponderación de los expedientes, periodo en el que la comisión también podrá requerir información adicional a instituciones públicas o privadas si lo considera necesario.

Hasta ahora, para el 17de abril está prevista la integración de la nómina, mediante votación de los comisionados, quienes deberán ordenar a los aspirantes de mayor a menor puntaje, excluyendo a quienes no alcancen la nota mínima.

Posteriormente, si continúa el cronograma que has estado sujeto a cambios, entre el 20 y 21 de abril se darán a conocer los seis candidatos seleccionados, se abrirá el plazo para la presentación de impugnaciones y se procederá con la remisión de la nómina al Ejecutivo, junto con los expedientes respectivos.

El periodo de impugnaciones se extendería del 22 al 24 de abril, mientras que su resolución está programada para el 27 de abril y su notificación un día después.

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