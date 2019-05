Giammattei ofrece implementar tres programas sociales

El candidato presidencial del partido Vamos, Alejandro Giammattei en su gira que realizó el fin de semana y en las dos que estuvo Prensa Libre y Guatevisión ofreció programas sociales y eliminar la SAAS.

El sábado visitó Flores Costa Cuca, Quetzaltenango y llegó al lugar en el helicóptero matricula TG CHV acompañado de dos candidatos a diputados por ese departamento y su equipo de comunicación.

Giammattei criticó al gobierno del presidente Jimmy Morales el cual lo calificó de incapaz. Pidió el apoyo al actual alcalde de Flores Costa Cuca, Mario Lozano que fue electo en el 2015 por el partido desaparecido Libertad Democrática Renovada (Líder) y que ahora busca su reelección con el partido Vamos.

El candidato presidencial ofreció tres programas sociales, guarderías no solo en ese municipio, sino que en todos para apoyar a las mujeres. Que va a dar desayuno y almuerzo en las escuelas, que, aunque no vayan a estudiar, tengan que comer y el tercero protección a los adultos de la tercera edad.

Giammattei asegura que al salir del gobierno no quiere ser recordado como "un hijo de puta mas". También dijo que no necesitara guardaespaldas y que no hará fiesta de toma de posesión. pic.twitter.com/XR7M3PIgqp

— Dulce Rivera (@drivera_gtv) May 26, 2019