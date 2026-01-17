Gobierno a examen: las reacciones de las redes sociales con los mensajes de Bernardo Arévalo

Durante el último año de la administración de Bernardo Arévalo, la comunicación oficial en redes sociales ocurrió principalmente en Facebook y X, a través de la cuenta de Gobierno de Guatemala. Pese al esfuerzo de destacar el trabajo del Ejecutivo, los mensajes generaron escepticismo, críticas y desaprobación por parte de la población.

La escucha social realizada por DataLab, una unidad estratégica de análisis e inteligencia digital, a solicitud de Prensa Libre, analizó las interacciones en redes sociales publicadas del 13 de enero del 2025 al 12 de enero del 2026.

Se rastrearon 12 cuentas oficiales. La de “Gobierno de Guatemala” fue la más utilizada por el equipo de comunicación gubernamental para difundir los mensajes, pero no generó el volumen de reacciones que consiguió la de “Presidente Bernardo Arévalo”, en TikTok, pese a que el contenido publicado fue menor. El perfil del mandatario en Facebook tuvo un crecimiento del 43%.

El análisis indica que los mensajes que aparecen en las cuentas gubernamentales tienen un tono de cercanía, sentido colectivo y pertenencia, y buscan conectar con la audiencia para que se sienta parte del trabajo que realiza el Ejecutivo. Por ello, en las publicaciones se utilizan palabras como “Guatemala”, “nuestro”, “Gobierno” y “junto”.

“La estrategia busca posicionar a la institucionalidad como un actor presente y activo”, dice el informe.

Hay desconexión

En la escucha social se analizaron seis temáticas en las que se enfocaron los mensajes emanados de los perfiles del Gobierno: salud, seguridad, educación, carreteras, migración y relaciones internacionales, en ese orden de prioridad.

Si bien las publicaciones buscan conectar con los guatemaltecos al mostrar acciones positivas y los logros del Ejecutivo, las reacciones por parte de los usuarios de redes sociales se disocian de ese discurso y responden con críticas, burlas, exigencias y reclamos ante la falta de soluciones a las problemáticas sociales.

En las conversaciones relacionadas con salud, mientras el Gobierno intenta presentar mejoras en los servicios, la narrativa ciudadana se enfoca en las carencias que persisten en el sistema sanitario público, como la falta de medicamentos y la atención limitada.

Uno de los mensajes que generó un volumen significativo de interacciones en TikTok fue el de las nuevas autopatrullas de la Policía Nacional Civil, publicado el 29 de noviembre del 2025. Sin embargo, las reacciones no coincidieron con la narrativa de fortalecimiento de la institución; más bien, la gente respondió con ironía, humor y reproches. Según el análisis de DataLab, es una evidencia de la “brecha” entre lo que el Gobierno quiere comunicar y la percepción de inseguridad que persiste entre la población.

Lo mismo ocurre con educación: las publicaciones oficiales van encaminadas a exhibir los remozamientos de escuelas, la contratación de docentes y la entrega de programas de apoyo. Para los usuarios, esto es parte de la estrategia de comunicación gubernamental, pues los cambios aún no son visibles.

El problema de la falta de mantenimiento de la infraestructura y las carreteras es parte de la conversación de los usuarios, quienes utilizan las redes sociales como catarsis al publicar experiencias propias sobre cómo el deterioro vial golpea sus bolsillos.

Otras temáticas críticas que provocaron reacciones durante el segundo año de Gobierno de Arévalo son las relaciones internacionales y la migración. Esta última es considerada por la población como una consecuencia de la falta de oportunidades y de fuentes de trabajo en el país, lo que impacta en la economía de las familias.

Aunque el Gobierno intentó conectar con la ciudadanía en esos asuntos —como al mostrar la llamada telefónica que el presidente guatemalteco hizo en enero del 2025 a su homóloga en México, Claudia Sheinbaum, o el mensaje de apoyo enviado en febrero pasado a las personas migrantes en Estados Unidos—, la percepción de los usuarios de redes sociales no tuvo un eco positivo.