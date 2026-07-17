Guatemala confirma participación en reunión convocada por EE. UU. sobre terrorismo político y fija postura

El Gobierno de Guatemala confirmó que participó este jueves 16 de julio en la Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político, convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington D.C.

La Ejecutivo informó que la participación se dio tras una invitación trasladada por el Departamento de Estado el pasado 9 de julio y que el representante del país en el encuentro fue el embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta.

Sobre la iniciativa impulsada por Washington para fortalecer la cooperación internacional frente a lo que el Departamento de Estado estadounidense denomina un "resurgimiento del terrorismo político", el Gobierno de Guatemala señaló que mantiene una postura de condena al terrorismo internacional "en todas sus formas y manifestaciones".

"Guatemala mantiene una postura firme de enérgica condena al terrorismo internacional en todas sus formas y manifestaciones, considerándolo una grave amenaza para la paz, la seguridad y los derechos humanos. El Estado de Guatemala ha ratificado diversos convenios regionales e internacionales y adaptado su marco legal para prevenir este flagelo y su financiamiento", informó el Gobierno.

Consultado sobre si la amenaza que Estados Unidos identifica como "terrorismo político de extrema izquierda" representa un riesgo para Guatemala, el Gobierno señaló que sus prioridades de seguridad continúan enfocadas en el tres temas.

"En temas de seguridad, para esta administración sigue siendo prioritario combatir el narcotráfico, las pandillas y el crimen organizado. Las acciones estratégicas de la institucionalidad del Estado se mantienen firmes para desarticular estas estructuras", indicó el Ejecutivo, al agregar que son "acciones que se desarrollan a nivel nacional pero que requieren un trabajo conjunto con otros países".

La ausencia de México y el análisis regional

México fue uno de los países invitados a la reunión ministerial, pero decidió no participar. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno recibió la invitación, aunque determinó no asistir al considerar que se trataba de un encuentro de carácter principalmente político y no de una reunión enfocada en el combate a grupos delincuenciales.

Agregó que, en otras ocasiones, México ha participado en este tipo de espacios o lo ha hecho en calidad de observador, pero que en este caso el nombre y el enfoque de la convocatoria motivaron la decisión de no acudir, según documentó el medio local La Jornada.

Para el embajador y exvicecanciller Luis Fernando Andrade Falla, la reunión ministerial refleja una estrategia de Estados Unidos para reforzar la cooperación internacional frente a grupos que Washington vincula con el extremismo de izquierda y la violencia política.

"Es una advertencia para los gobiernos y movimientos de izquierda que recurran a acciones violentas o de desestabilización cuando pierden el poder", especificó.

"Ya están advertidos de que habrá una mayor preocupación de Estados Unidos por América Latina, con monitoreo, restricciones de visas y acciones de acuerdo con sus criterios de seguridad nacional frente a estos grupos", añadió en torno al contexto en que Washington marca su línea.

A su juicio, la decisión de México también evidencia diferencias de enfoque entre Washington y algunos gobiernos de la región sobre esta agenda de seguridad, en un contexto en el que Estados Unidos ha anunciado nuevas medidas, como restricciones de visas y un mayor monitoreo de redes que considera vinculadas con el extremismo violento.

"Desde la perspectiva de Guatemala, también es un llamado a que las corrientes de izquierda tengan cuidado de no caer en extremismos ni vincularse con grupos violentos o terroristas", afirmó.

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