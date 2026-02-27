La CSJ finaliza hoy la recepción de expedientes para magistrados de la CC

Guatemala

La CSJ finaliza hoy la recepción de expedientes para magistrados de la CC

El pleno del Poder Judicial hará la designación de sus magistrados en un pleno a puerta cerrada que está programada para el próximo martes 3 de marzo.

Sala de vistas de la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad está integrada por 10 magistrados; cinco titulares y cinco suplentes. (Foto Prensa Libre: cortesía CC)

La integración de la nueva Corte de Constitucionalidad (CC) concluye este viernes 27 de febrero con otra de sus etapas. Es el último día para que los interesados a postularse por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presenten sus expedientes.

El Poder Judicial tiene como tarea designar a un magistrado titular y a un suplente para la futura CC, que estará vigente del 2026 al 2031, para un periodo de cinco años.

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), designó como titular a Astrid Lemus y como suplente a Luis Bermejo; tras celebrar una serie de votaciones en las que el Ministerio Público (MP) irrumpió para desarrollar una serie de allanamientos.

El Consejo Superior Universitario (CSU) nombró a Julia Rivera como magistrada titular, mientras que de suplente fue nombrado José Aguirre Pumay.

El Congreso planea celebrar la elección  de un magistrado titular y un suplente para la CC el próximo martes 3 de marzo. Fuentes legislativas apuntan que la disputa por la magistratura titular podría ser un enfrentamiento entre Roberto Molina Barreto, actual magistrado titular y Rony Eulalio López, actualmente magistrado suplente de la CC.

El Organismo Ejecutivo concluyó el viernes pasado con la recepción de expedientes de aspirantes a la CC, sin tener una fecha concreta para la designación.

Hasta ahora fuentes cercanas al Ejecutivo consideran que uno de los nombres que más ha sonado como opción de magistrado titular es Gabriel Orellana, mientras que para el puesto de suplente se menciona a más de una opción sin tener un posible candidato claro.

Ahora, la CSJ planea celebrar la elección de sus magistrados constitucionales durante una plenaria a celebrarse el 3 de marzo, a puerta cerrada, en donde no se ha informado todavía si Los magistrados ofrecerán alguna conferencia de prensa tras hacer su designación.

Los aspirantes

  1. Dina Josefina Ochoa Escribá
  2. Emy Yojana Gramajo Rosales
  3. Horacio Enríquez Sánchez
  4. Luis Alfonso Rosales Marroquín
  5. Elvio Evidaíl López Ruiz
  6. Héctor Alfredo Muñoz Payeras
  7. Claudia Elizabeth Paniagua Pérez
  8. Carlos Patricio Rodríguez Meza
  9. Julio Alfonso Agustín del Valle
  10. Ramiro López
  11. María de los Ángeles Araujo Bohr
  12. Benicia Contreras Calderón
  13. Víctor Manuel Castillo Mayén
  14. Néstor José Martínez
  15. Aníbal Chilel Chávez
  16. Sin nombre
  17. David Esteban Pineda Barrios

