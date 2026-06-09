Misión del Instituto CDI resalta fortalecimiento institucional en Guatemala

Antes del desarrollo de los procesos de elección en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP), se percibía un escenario de “desconfianza e incertidumbre”, debido a que existían ciertas dudas por parte de distintos sectores del país acerca de que dichos procesos pudieran concretarse de manera adecuada. Sin embargo, ese panorama cambió con el relevo de las nuevas autoridades en estos entes, que son “de suma importancia para la democracia en Guatemala”, según el balance de la misión de observación del Instituto para el Clima, la Democracia y la Inclusión (CDI).

Esta es la segunda visita que la misión encabezada por Carlos Alvarado Quesada, expresidente de Costa Rica, e integrada por Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta de Ecuador; Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica, y Óscar Naranjo Trujillo, exvicepresidente de Colombia, realiza a Guatemala, ya que la primera la efectuó en febrero del presente año, previo a la designación de las nuevas autoridades en los tres órganos.

Según explicó Alvarado Quesada, durante esta nueva visita la misión se enfocó principalmente “en el seguimiento de los procesos de elección de segundo nivel y el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones que son clave dentro del Estado”, ya que el resultado de estas es reflejo de que en el país aún prevalecen el Estado de Derecho y la democracia.

“La misión se desarrolla en un momento de especial relevancia para Guatemala, tras la reciente elección del nuevo fiscal general de la República para el período 2026-2030 y en el marco de otros procesos institucionales que tendrán lugar durante el año, entre ellos la designación del contralor general de cuentas y la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia”, que son considerados fundamentales para la consolidación del Estado de Derecho, la separación de poderes y la confianza ciudadana en las instituciones”, afirmó.

También indicó que los procesos de designación de autoridades realizados a lo largo del 2026 son fundamentales para la consolidación de las instituciones estatales, la separación de poderes y la recuperación de la confianza ciudadana en estas instituciones, ya que de ellas depende el rumbo del país.

Fortalecimiento institucional

En esta segunda visita, que la misión efectuó del 8 al 10 de junio, se destaca principalmente el avance registrado en la realización de los procesos de elección de segundo grado, lo que refleja especialmente el fortalecimiento de estas instituciones y convierte a Guatemala en un ejemplo para la democracia en el continente, afirmó el líder de la misión.

“Eso lo queremos destacar porque si bien hay una tendencia global, incluso regional, en algunos países de erosión y retroceso democrático, lo que existe hoy en Guatemala es un avance al fortalecimiento democrático. Y eso vale la pena destacarlo porque Guatemala se convierte en un ejemplo por este proceso, un ejemplo para la región de fortalecimiento de las instituciones democráticas”, aseguró.

Alvarado comentó que durante esta visita al país han sostenido conversaciones con representantes del Foro Guatemala, líderes y comunidades indígenas, quienes señalaron algunos aspectos que pudieron mejorarse en estos procesos de elección, pero son cuestiones que “están ahí presentes, como en cualquier democracia”.

Seguimiento a designación del contralor general

Los integrantes de la misión de observación del CDI comentaron que darán seguimiento en los próximos meses al proceso de designación del nuevo contralor general de Cuentas, ya que también es un cargo de gran relevancia en Guatemala. La Contraloría tiene un papel fundamental dentro del proceso electoral del próximo año, principalmente por la emisión de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida como “finiquito”.

“Es un proceso que sabemos que la ciudadanía y la sociedad civil siguen. Particularmente, una de las cosas que más hemos escuchado es sobre la figura del finiquito. Es una figura que la Contraloría emite; este finiquito es lo que permite a autoridades o a personas participar en procesos de elección. Esto parece ser un elemento muy central, porque se requiere que se haga con la mayor transparencia y justicia, y no como una herramienta discrecional de bloqueo. Eso es lo que hemos escuchado de la importancia de este proceso”, aseguró el jefe de la misión.

Sobre la Universidad de San Carlos

Los integrantes de la misión también indicaron que, dentro de las conversaciones sostenidas con diferentes sectores del país, han tenido conocimiento del papel fundamental que la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) tiene en la designación de autoridades en estas instituciones. También señalaron que han escuchado los señalamientos vertidos contra las autoridades y que ello obedece precisamente al modelo constitucional que existe en Guatemala, donde se le otorga esa facultad a la casa de estudios superiores, lo cual constituye un tema digno de análisis, según indicó Rosalía Arteaga Serrano, expresidenta de Ecuador e integrante de la misión.

“De las conversaciones que hemos tenido respecto del rol de la Universidad de San Carlos, determinamos que es una situación única. En nuestros países no existe esta figura tan representativa e importante de una universidad a la hora de nominar posibles autoridades. Entonces, es un tema digno de análisis, digno de estudio, que ha sido muy reiterativo en todos los espacios en donde hemos conversado. El rol que está teniendo la universidad y la preocupación por cómo designa a sus propias autoridades”, aseguró Arteaga.

El papel de los medios de comunicación

En cuanto al papel que los medios de comunicación han desempeñado, Arévalo Celada aseguró que este ha sido “muy importante”, ya que han sido fundamentales a lo largo de los procesos de elección efectuados en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. Es a través de ellos que la ciudadanía “ha podido tener conocimiento de su desarrollo y de quiénes han sido las autoridades elegidas”, así como para contribuir a que no exista “polarización” sobre los procesos.

Por ello, su trabajo ha sido y continúa siendo fundamental para la democracia en el país, y seguirá siéndolo en los procesos de designación pendientes, como los de la Contraloría General de Cuentas y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se insta a las autoridades electas en cada una de las instituciones electas a respetar y garantizar su trabajo sin sesgos indicaron los integrantes de la misión de observación.