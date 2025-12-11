Nueva dirigencia de VOS denuncia a exsecretario por supuesta contratación ilegal

El Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC) investigan presuntas anomalías en la contratación de personal bajo el renglón presupuestario 022 en el Organismo Legislativo.

Las pesquisas iniciaron tras una denuncia presentada por diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (Vos), quienes señalaron un incremento excesivo en contrataciones en dicho renglón, a pesar de las limitaciones establecidas por la Ley Orgánica del Legislativo.

El diputado Orlando Blanco, primer secretario del Congreso, explicó que entre las irregularidades detectadas —tanto en 2024 como en 2025—, se encuentra el caso de trabajadores que llegan únicamente a marcar su ingreso y salida, pero no cumplen con su jornada ni con las funciones asignadas, por lo que presentó la denuncia al Ministerio Público.

En ese contexto, el diputado Jairo Flores denunció el caso de Carlos Manuel Bezares Marroquín, asesor de la diputada Karina Paz, quien fue contratado bajo el renglón 022 en 2024 y parte de 2025. Según una auditoría especial realizada por la CGC en 2024, Bezares figuraba como Profesional 3 en el Legislativo, pero además ejercía como abogado litigante en los tribunales, lo cual está prohibido por el artículo 6 de la Ley del Servicio Civil del Congreso.

“Consideramos nosotros que él no debía estar litigando, porque hay prohibición de la Ley del Servicio Civil del Congreso de que tenga dos trabajos, tanto en lo particular en tribunales como en lo interno acá en el Congreso”, afirmó Kyla Vega, delegada de la Contraloría.

Vega añadió que el contrato administrativo 1339-2024, en su cláusula cuarta, estipula un horario laboral de ocho horas diarias, el cual Bezares no habría cumplido durante la vigencia del contrato.

Flores detalló que dicho contrato estuvo activo del 13 de marzo al 31 de diciembre de 2024, con un salario mensual de Q26 mil.

Además, los legisladores señalaron que Bezares también ejerció en 2024 como secretario general del partido Vos, cargo que, según el artículo 32 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es incompatible con el ejercicio de funciones públicas o prestación de servicios profesionales al Estado. Por ello, solicitaron una ampliación de la denuncia en su contra.

El partido VOS enfrenta pugnas internas que han escalado hasta llegar a las cortes de justicia. El domingo pasado se proclamó a Flores como nuevo secretario general, mientras que Bezares afirma que él aún es el máximo dirigente de la agrupación.

Bezares rechaza señalamientos

Tras la citación, Carlos Bezares aseguró que los señalamientos son infundados y responden a un “linchamiento político” por la situación legal del partido Vos. Indicó que el contrato citado por los diputados no es el correcto y que presentó ante el MP una copia certificada del contrato 1339-2024, en el que se le asigna un horario de cinco horas diarias, lo que le permitiría realizar otras actividades.

“Quiero hacer ver que ayer –miércoles– me apersoné a la fiscalía y entregué el contrato individual de trabajo 1339-2024 que pueden pedir en información pública y que su horario laboral es de cinco horas. Es el mismo contrato que entregué a la Contraloría General de Cuentas en mi declaración jurada patrimonial y con el que finalicé”, indicó.

Bezares añadió que en 2025 fue nuevamente contratado y que “no tiene horario laboral”, por tratarse de “personal de confianza” de la diputada Karina Paz, por lo que no está obligado a asistir al Congreso. Además, afirmó que “no tiene prohibición para litigar”, por lo que continuará ejerciendo como abogado.

Incremento en contrataciones

Emily Ortiz Ruiz, directora de Recursos Humanos del Congreso, explicó que la contratación de Bezares fue autorizada por acta certificada de la diputada Karina Paz cuando esta fungía como primera secretaria del Congreso. Confirmó que Bezares devengó un salario de Q26 mil mensuales desde su contratación en 2024 hasta mayo de 2025, bajo el renglón 022.

Ortiz también indicó que, desde 2016, se han dado de baja 550 plazas del renglón 011, las cuales han sido reemplazadas por 446 bajo el renglón 022. A criterio de los diputados se deben llevar a cabo las averiguaciones correspondientes para determinar porque se han incrementado las contrataciones en renglón 022, ya que según la ley interna del legislativo dichas contrataciones no deben de exceder a más de 550 contrataciones aproximadamente.