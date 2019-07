Partidos pelean voto a voto para lograr la última curul en varios departamentos

Fiscales de partidos políticos y empleados del Tribunal Supremo Electoral continúan con la revisión de actas en el Parque de la Industria. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral ha señalado que el resultado del cotejo de actas no variara el resultado plasmado en el acta ocho, las organizaciones políticas hacen un esfuerzo para lograr una diputación.

Con la implementación de la nueva metodología aprobada por los magistrados del TSE, este martes se retomó el cotejo de actas entre funcionarios del Tribunal y los fiscales de los partidos políticos.

El salón cinco del Parque de la Industria fue acomodado para que se instalarán 26 módulos para el cotejo de actas, con el fin de agilizar la revisión; 23 para resultados en la elección de diputados distritales, una para la elección presidencial, otra para diputados por Lista Nacional y una última para el Parlamento Centroamericano.

La jornada de revisión fue interrumpida por un corte de energía que duró un minuto, luego la actividad continuó.

En cada uno de los módulos había un digitador, un representante del TSE y los fiscales de las agrupaciones políticas. En algunos se podían observar mayor cantidad de personas, pero en otros no hubo mayor interés de los partidos, por lo que en el espacio de Sacatepéquez concluyeron con la revisión de actas.

Pelea de diputaciones

En el módulo de Petén, el interés era grande ya que la revisión está sumando votos a otros partidos, por lo que Édgar Eduardo Montepeque González quien habría ganado su reelección por ese distrito y por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) está a 300 votos de perder la curul. El partido Compromiso Renovación y Orden está cerca de sumar un diputado más.

En los municipios de Guatemala -menos la capital- tres partidos se pelean el último puesto. Éste habría sido ganado por la organización Victoria, sin embargo, el Movimiento Semilla y la Unidad Nacional de la Esperanza están cerca de desplazarlo.

En Quetzaltenango la pelea de la última diputación -7 cargos- está entre los dos partidos que pasaron a segunda vuelta, la Unidad Nacional de la Esperanza y Vamos. Esta última organización asegura que esta a 34 votos de obtener una segunda representación para ese distrito.

El fiscal del partido Vamos, Neftalí Alarcón señaló que la diferencia es porque hubo problemas en Zunilito y Coatepeque y esos votos le dan la otra diputación a ese partido. Agregó que también están peleando algunas alcaldías que por diferencia de 30 las perdieron como El Palmar, Tajumulco y Cabricán.

En San Marcos la disputa de la novena casilla está entre la UNE y FCN-Nación, el fiscal del partido oficial, José David Prado manifestó que están a 300 votos para que Rodolfo Moisés Castañon Fuentes sea el segundo en entrar por ese distrito, buscan quitarle una diputación a la UNE.

Sobre el cotejo de actas en el Listado Nacional los fiscales consideran que no hay ningún cambio, no obstante, el partido Encuentro por Guatemala pelea por lograr una casilla con lo que Nineth Montenegro estaría de vuelta en el Congreso y su partido no desaparezca, pero aseguran que necesita bastantes votos.

Mientras que en Huehuetenango la casilla 10 se la disputan la UNE, Unión del Cambio Nacional (UCN) y FCN-Nación. El partido oficial calcula que está a 300 votos de desplazar a Aroldo José Ríos Gamarro de la UNE o Sofía Jeaneth Hernández Herrera de UCN, y así lograr una diputación más.

También en Jutiapa se pelean una diputación entre la UNE y Prosperidad Ciudadana. En este caso son 480 votos la diferencia entre ambos. Sin embargo, el cotejo de actas ha hecho que la distancia se menor.

De sobrepasar Prosperidad Ciudadana a la UNE, la ex Miss Guatemala, Virginia Argueta ocuparía una curul en el Congreso para el periodo 2020-2024. La modelo es hija del actual alcalde de Jalpatagua, Alex Argueta. En ese distrito Patricia Sandoval de FCN-Nación logró su reelección.

Sin mayores cambios

En los módulos de algunos distritos la participación fue escasa, como el caso de Sacatepéquez que tuvo la participación de tres fiscales, dos de ellos -UNE y Vamos- estaba de acuerdo con los resultados, sin embargo, el fiscal de Todos solo pidió unas correcciones en algunas alcaldías y luego de eso se concluyó con la revisión de ese distrito.

Mientras que en el distrito de El Progreso la participación fue de solo un fiscal, y también se concluyó con la revisión de las actas.

En los módulos de Retalhuleu, Zacapa, Suchitepéquez se concluyó con el cotejo de las actas. En dichos distrito no discrepancias hechas por los fiscales de los partidos políticos. El proceso de revisión finalizó a las 20 horas y se espera que continúe este miércoles a las 8 de la mañana.

Esperan adjudicar cargos

Las juntas electorales departamentales ya trabajan en la adjudicación de cargos a corporaciones municipales, la primera en hacerlo fue la del Distrito Central que oficializó que Ricardo Quiñónez ganó la alcaldía capitalina.

El presidente de la Junta Departamental de Jutiapa, Carlos Cambara indicó que ya trabajan en los borradores de adjudicación de cargos de los 17 municipios que conforman el distrito.

“Primero se les envían los acuerdos a los magistrados, ellos lo regresan si es que necesitan un cambio y luego ya se oficializan los cargos municipales. Nosotros estamos por enviarlas para su revisión”, dijo Cambara.

Miguel Enrique Diaz, presidente de la Junta de Chiquimula manifestó que tienen pendiente que el TSE resuelva dos recursos de nulidad que se presentaron en las elecciones de Olopa y Jocotán.

“Hasta que se resuelvan las nulidades empezaremos con otorgar los cargos a los municipales”, aseguró Diaz.

El presidente de la Junta de Sacatepéquez, Gustavo Azmitia dijo que otorgarán los cargos hasta que los magistrados le autoricen.

Mientras que José Manuel Gudiel, de El Progreso, manifestó que el esperará la verificación de los resultados que se trabaja en el Parque de la Industria, por lo que no tiene resultados oficiales hasta nueva orden.

Para despejar algunas dudas que tiene los presidentes de las juntas electorales departamentales, algunos buscan una reunión con los magistrados del TSE, sin embargo, esta aún no se ha confirmado.

En Zacapa la junta electoral departamental dice que están pendientes de que les autoricen, y en Alta Verapaz la Junta espera el TSE resuelva 12 recursos de nulidad que presentaron varios partidos.

