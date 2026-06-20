Persiste interés entre los diputados por reformar la ley del IUSI

La reducción del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), parece que se ha convertido en una prioridad para los diputados en el Congreso, quienes mantienen la discusión en torno a este tema y, aparentemente, ya habrían alcanzado acuerdos para lograr la reducción de dicho arbitrio a cargo de las municipalidades. Con la reforma al impuesto se busca beneficiar a la ciudadanía de un cobro que, a criterio de los diputados, es “desmedido y exagerado”.

Previo al inicio del período de receso en el Congreso, la Junta Directiva instaló una mesa técnica en la cual se buscó la socialización de las enmiendas, las cuales se esperaba que fueran conocidas en la primera sesión realizada en el período extraordinario. No obstante, debido a que aún persistían algunos desacuerdos, no se concretó su inclusión en la agenda.

En la presente semana, el jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Inés Castillo, afirmó que ya se alcanzaron los acuerdos entre los diputados de varios bloques legislativos, con quienes aseguró que han sostenido reuniones en los últimos días para alcanzar los consensos que permitan aprobar las modificaciones al IUSI en la próxima sesión extraordinaria que se estaría realizando en julio en el Congreso.

“Ese es un clamor popular, la gente está pidiendo que se reforme esa ley, es un impuesto abusivo. Ya hay grandes acuerdos políticos en donde se ha llegado al acuerdo de bajarlo del nueve al tres por millar para vivienda. Toda la vivienda a nivel nacional va a pagar el tres por millar. Así también los mayores de 65 años estarían exonerados del impuesto, se mantiene el nueve por millar para todo inmueble que se utilice con fines comerciales como bodegas y centros comerciales”, afirmó Castillo.

El congresista indicó que las enmiendas citadas a la ley del IUSI son parte de las que han sido consensuadas con distintos bloques. Sin embargo, aclaró que aún hay algunos bloques legislativos que buscan la derogatoria de este impuesto. Los bloques legislativos que estarían apoyando las enmiendas a la ley del IUSI son UNE, Creo, Vamos, Victoria, Todos y Vos, entre otros.

Eliminación completa

Por su parte, el diputado Herman Echeverría, del bloque Cabal, afirmó que una reducción del IUSI al tres por millar no es viable, ya que esto solamente abriría la puerta para que los alcaldes puedan buscar una manera para reevaluar las propiedades y, de esa cuenta, volver a fijar nuevas cuotas para el cobro del impuesto.

“Bueno, se está discutiendo bastante este tema porque realmente atañe mucho al pueblo. Yo, en lo particular, estoy a favor de que se quite completamente el IUSI, porque si lo dejamos en tres por millar, los alcaldes van a venir y simplemente van a reevaluar las propiedades y lo van a volver a subir de manera técnica. Nosotros estamos batallando para que se quite completamente este impuesto que es injusto”, afirmó el congresista.

Por su parte, el diputado independiente Nery Rodas afirma que el verdadero debate no debe centrarse en “si se ayuda a las familias o a las municipalidades” con la reducción o eliminación del impuesto, sino más bien en buscar un “equilibrio” para lograr ambas cosas al mismo tiempo.

“Una familia no debería ser castigada por tener su vivienda, pero tampoco podemos pretender eliminar los recursos que las municipalidades utilizan para resolver los problemas de los vecinos. Por eso, las reformas deben buscar un equilibrio, proteger la vivienda familiar, proteger a los adultos mayores con este pago, pero también, al mismo tiempo, garantizar que los gobiernos locales sigan teniendo la capacidad para prestar los servicios básicos que se requieren en su municipio”, asegura Rodas.

Más de Q1 mil 800 millones en el 2025

En el 2025, la recaudación por concepto del Impuesto Único Sobre Inmuebles alcanzó Q1 mil 853.7 millones en los 22 departamentos del país, según el reporte de Ingresos por Recaudación del IUSI publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

El reporte indica que los departamentos que percibieron la mayor cantidad de ingresos son:

Guatemala con Q1 mil 432.5 millones; Escuintla, Q91.8 millones; y Sacatepéquez con Q73.3 millones.

Las municipalidades que reportaron la mayor captación de recursos por concepto del IUSI son Guatemala, Mixco y Villa Nueva.

En cuanto a la distribución de los fondos por parte de las municipalidades, el 2 por millar se destina en su totalidad para las comunas, mientras que entre el 6 y 9 por millar, el 75% corresponde a las municipalidades y el 25% restante corresponde al Estado.

La ley del IUSI también establece que al menos el 70% de los recursos deben ser invertidos en servicios básicos e infraestructura. Es en este aspecto en que algunos alcaldes aseguran que se verá comprometido el trabajo municipal si se reduce el impuesto o si es eliminado en su totalidad.

Propuesta electoral

Se buscó la postura del alcalde de Santa Catarina Pinula y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Sebastián Siero, para conocer su postura con relación al tema.

Por parte de la comuna se compartió un audio con declaraciones del jefe edil en donde indica:

“Es una situación preocupante. Realmente creemos que es una irresponsabilidad de parte del Congreso sacar una propuesta como esta, sin haber tomado en cuenta a las municipalidades. Cómo así que le van a quitar recursos a las munis, pero nunca nos invitaron al Congreso a discutirlo. Entonces, al terminar de revisar todo el tema, no es una propuesta técnica, sino es una propuesta electoral”, según indica.

Posteriormente por medio de un mensaje vía Whatsapp, Siero aseguro que: "del Congreso no nos han convocado a ninguna reunión. Si modifican el IUSI van a afectar a 272 munis. Solo 272 tiene ingresos del IUSI" concluyó.