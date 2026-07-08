Presidente Bernardo Arévalo supervisa obras en el Puerto Santo Tomás de Castilla

Como parte del proceso para mejorar la competitividad y las capacidades para el manejo, la carga y descarga de mercaderías, la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac) lleva a cabo el mantenimiento estructural del atracadero número 3 del puerto.

El presidente Bernardo Arévalo visitó este miércoles 8 de julio las instalaciones del Puerto Santo Tomás de Castilla, con la finalidad de conocer cómo avanzan los trabajos que se realizan para mejorar la estructura.

Según indicó José de la Peña, presidente de la Junta Directiva de Empornac, con los trabajos que se ejecutan actualmente se busca mejorar las capacidades de carga y descarga de mercaderías en el puerto, con el objetivo de fortalecer la eficiencia y competitividad del Puerto Santo Tomás de Castilla, que es la principal vía de ingreso y salida hacia el Caribe.

Durante el recorrido efectuado por el presidente Arévalo, se explicó que los trabajos para el mejoramiento estructural del atracadero número 3 comenzaron el 18 de marzo del 2025 con la movilización logística de equipos e insumos para llevar a cabo las labores. Posteriormente, en junio del mismo año, comenzaron los trabajos.

El presidente de Empornac indicó que en febrero del 2026 se inició la segunda fase, la cual hasta el momento muestra un avance físico del 53%.

En total, el proyecto abarcará 190 metros y, en cada segmento de 40 metros, se removieron seis defensas y dos bitas —postes verticales— que estaban aseguradas al muelle y, posteriormente, se removió la losa de rodadura. También se indicó que, hasta la fecha, se ha dado mantenimiento a más de cien pilotes con el objetivo de garantizar su integridad y seguridad.

Entre los detalles brindados al presidente Bernardo Arévalo, también se indicó que en la siguiente etapa, la de refuerzo, se llevará a cabo la instalación de pilotes nuevos en el área del atracadero número 3 con la finalidad de mejorar y potenciar la capacidad de carga. También se colocarán las nuevas vigas cabezal y se procederá con la reinstalación de las estructuras superiores, con lo que se garantiza un nuevo atracadero mucho más moderno y resistente, afirmó De la Peña.

Según las proyecciones, el costo total del proyecto ascenderá a Q157 millones y los trabajos estan previstos para que concluyan en este año. El presidente de Empornac también explicó al presidente Arévalo que con este proyecto se sientan las bases para que las próximas autoridades portuarias puedan continuar con la ampliación de los atracaderos 1, 2 y 4 del puerto.

Además, De la Peña informó al mandatario que también se tiene prevista la construcción de un nuevo atracadero destinado especialmente para cruceros, debido a que actualmente el Puerto Santo Tomás de Castilla recibe varios cruceros cada año.

De la Peña indicó que la construcción de este nuevo atracadero está prevista en una de las áreas contiguas al puerto, donde existe una reserva natural en la que se prevé la construcción de caminamientos para que los turistas puedan recorrerla mientras permanecen en el puerto, así como instalaciones para hacer más cómoda su estadía. Este proyecto se llevaría a cabo por medio de una alianza público-privada, afirmó el presidente de Empornac.

El presidente Bernardo Arévalo expresó su satisfacción por los trabajos y aseguró que el mantenimiento y la construcción de nuevas áreas dentro del Puerto Santo Tomás de Castilla son de suma importancia para fomentar el turismo, el comercio y las capacidades portuarias y competitivas que Guatemala puede ofrecer a otros países.