Transferencias de última hora para la Saas y el Ministerio de Comunicaciones

La transferencia presupuestaria que recibió el Ministerio de Comunicación Infraestructura y Vivienda sería destinado para financiar obras de mejoramiento de carreteras. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El 6 de diciembre pasado, el Ministerio de Finanzas autorizó una transferencia de Q252 millones 436 mil 416 que salió del presupuesto de varias dependencias del Estado, con destino directo a la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS) y al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-.

Le puede interesar Clausura de la Saas tiene un largo camino por recorrer Francisco Mauricio Martínez 28 de octubre de 2019 a las 05:00h

Los fondos provinieron de distintas instituciones, pero las que entregaron una suma mayor fueron el Ministerio de Cultura y Deportes, que entregó Q30 millones 834 mil 770, y la Comisión Presidencial Coordinara de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, que dio de lo asignado en su presupuesto 2019 un total de Q92 millones 583 mil 525.

Según el documento del Ministerio de Finanzas -Minfin-, la SAAS solicitó incrementar su presupuesto de egresos vigentes para “brindar apoyo logístico, administrativo y de seguridad al Señor Presidente Constitucional”. Mientas que el CIV lo requirió para financiar obras de mejoramiento y reposición de carreteras primarias y secundarias.

Vernon Ayala, administrador general de la cartera de Cultura, refiere que en total se entregó al Minfin Q38 millones 896 mil 873, lo que corresponde al dinero que no se logró ejecutar de lo asignado para el remozamiento de chanchas deportivas.

“Al presupuesto normal del deporte se le asignó Q60 millones más para el mejoramiento de canchas deportivas. Se devolvió presupuesto a Finanzas que ya no lo íbamos a usar. Ya no daba tiempo de hacer más licitaciones y no queríamos firmar contratos y dejarlos a la siguiente administración”, dice Ayala.

Ese dinero, asegura, no podía cambiar de destino, por lo que no se podía trasladar a otras áreas del ministerio, como la Dirección de las Artes o la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que requieren de más presupuesto, por lo que se decidió entregarlo al Ministerio de Fianzas que, finalmente, le encontró un destino.

La Copredeh, quien aportó Q92 millones 583 mil 525, los restó a lo asignado por el Congreso para el resarcimiento colectivo de las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Según respondió a Prensa Libre Copredeh, a través de su Oficina de Acceso a la Información Pública, al no contar con un reglamento que establezca la manera en que debe ejecutarse dicha reparación económica, el dinero se puso a disposición del Minfin, como lo establece el artículo 30 la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019.

El presupuesto de Copredeh no se vio afectado, según la institución, solo lo destinado al resarcimiento, se explicó.

¿Qué hicieron con el dinero?

A la SAAS se transfirieron Q3 millones 750 mil, y el responsable de la secretaría, Orlando Ramírez, informó que la ampliación presupuestaria se gestionó ante el Minfin “con los debidos argumentos, desde cuatro meses antes y fueron empleados en gastos de funcionamiento” para concluir con los alrededor de 40 días que le restaban a la administración de Morales.

El Acuerdo Gubernativo 10-2019, emitido por el Minfin, señala que el monto tenía como destino apoyar los gastos de seguridad del presidente Jimmy Morales, a solo 40 días de entregar el cargo. Lo que se traduce en una inversión de Q93 mil 750 diarios para garantizar el resguardo del mandatario, aproximadamente.

Sin embargo, en cuanto al destino de los fondos, Ramírez explicó que no recordaba claramente en qué se gastaron, pero citó como ejemplos combustibles, repuestos para vehículos y energía eléctrica. “Nada en especial”, dijo.

El secretario de la SAAS aseguró que la suma no se utilizó para salarios, bonos o aguinaldo o cualquier otro gasto de la época. “Todo lo que se refiere a los empleados está presupuestado desde enero y bajo resguardo del Ministerio de Finanzas Públicas”, agregó.

Se intentó conocer el destino que el CIV le dio a los Q163 millones 709 mil 179, el cual recibió de las transferencias presupuestarias el 6 de diciembre pasado, pero la Dirección General de Caminos no dio detalles de la ejecución, entidad a la que supuestamente llegaron los fondos.

El Acuerdo Gubernativo el Minfin señala que el CIV solicitó el incremento a su Presupuesto de Egresos vigentes para financiar varias obras de mejoramiento y reposición de carreteras primarias y secundarias.

Contenido relacionado

>Ministerio de Comunicaciones asegura que se recuperará el 75% de las carreteras

>SAAS gastó más de Q500 mil en boletos aéreos durante el último semestre

>SAAS desconoce identidad de tres personas con las que se reunieron Jimmy Morales y Mario Estrada