TSE no ha celebrado sesiones de pleno desde el retorno de sus magistrados titulares

Autoridades electorales han explicado que se han visto enfocados en priorizar temas administrativos de cara a las elecciones generales del 2027.

Gabriel Aguilera, magistrado del Tribunal supremo electoral en el acto donde por medio de la presidenta Irma Palencia hizo entrega de su informe de labores a dos das de la entrega de la presidencia quien recibir Blanca Alfaro quien no asisti al evento que se llevo acabo en el parque de la industria Fotografa: Erick Avila. Fecha:24/10/2023.

El magistrado Gabriel Aguilera tomó la última presidencia del TSE por ser el más joven de la magistratura. Fotografía: Prensa Libre.

Desde el 28 de noviembre, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está nuevamente integrado, pero a la fecha no se ha celebrado ninguna sesión plenaria, según autoridades del órgano electoral.

Los magistrados Rafael Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera regresaron a sus funciones como autoridades electorales, luego de recibir un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ellos habían sido separados de sus cargos por una orden judicial, al estar implicados en un proceso penal por la aparente sobrevaloración del sistema informático utilizado en las elecciones del 2023, cuyo costo fue de Q148 millones.

Con la resolución de la CSJ, fue posible su reincorporación a escasos cuatro meses del relevo de autoridades para el futuro TSE del período 2026-2032.

El viernes 28 de noviembre se suscribió el acta que oficializó el retorno de los magistrados, pero su reincorporación se conoció de manera externa, sin que el propio TSE emitiera un pronunciamiento oficial.

Tras hacerse público el hecho, el órgano electoral informó a algunos medios de comunicación que el lunes 1 de diciembre se convocaría a la prensa para fijar postura sobre el retorno de sus autoridades, pero dicha convocatoria no se concretó.

El TSE suele celebrar sesiones plenarias los miércoles de cada semana, aunque puede sesionar cualquier otro día si la agenda o la situación lo requieren.

Sin embargo, a cinco días del retorno, el pleno no ha sido convocado. Esta tarea recae actualmente en el magistrado Gabriel Aguilera, presidente del órgano electoral.

Autoridades de la institución explicaron que han tenido que enfocarse en tareas administrativas, destinadas a dejar una planificación para las elecciones generales del 2027, que tendrá que ser coordinadas por los futuros magistrados.

El enfoque en estas tareas se debe a que por las mismas prohibiciones judiciales, los magistrados tenían prohibido comunicarse con cualquier persona relacionada al TSE, lo que generó retrasos en algunas tareas como empadronamiento y fomentar la actualización de la residencia electoral.

Temas clave

Para Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), es comprensible que, por ahora, no se hayan convocado sesiones plenarias, debido a la reciente integración del pleno.

“La ausencia de magistrados titulares, y que solo se conformara con los suplentes, dejó de lado las tareas administrativas que, por delegación de la presidencia del TSE, no pueden ejercer los suplentes”, explicó.

Sin embargo, el experto advierte que tampoco es recomendable postergar por mucho tiempo la convocatoria al pleno, ya que “hay asuntos pendientes” que ameritan su atención.

Entre ellos están las decisiones colegiadas necesarias para la planificación de las elecciones generales del 2027, que, aunque no serán coordinadas por esta magistratura, requieren que las actuales autoridades sienten las bases del próximo proceso.

“El TSE debe tener claro que ya regresaron los magistrados titulares, pero, sobre todo, debe comenzar a anticipar el evento electoral, porque eso no se organiza en un año. Esa tarea deberá dejarla encaminada esta magistratura”, indicó.

El próximo TSE debe renovarse en marzo del 2026. Actualmente, la comisión de postulación que filtrará a los candidatos comienza a integrarse, tras la convocatoria emitida por el Congreso en noviembre pasado.

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Caso Trep Elecciones generales Magistrados al TSE  TSE Votaciones 
