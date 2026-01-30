SP rechaza trasladar del aislamiento en Mariscal Zavala a María Marta Castañeda Torres, pareja de “el Lobo”

El 28 de enero, la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) envió un oficio a la jueza de Mayor Riesgo, Abelina Cruz Toscano, en el que indicó que no consideraba oportuno el retorno de María Marta Castañeda Torres al área de mujeres del Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala.

Castañeda Torres, pareja del máximo cabecilla del Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias Lobo, fue trasladada al área de aislamiento de la prisión de Mariscal Zavala el 19 de enero, luego de los motines registrados en tres cárceles y los atentados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), hechos que dejaron 10 policías fallecidos.

La jueza Abelina Cruz ordenó en dos ocasiones al director del Sistema Penitenciario, Jorge Guillermo López Dellachiessa, que la procesada fuera reubicada en el sector donde anteriormente permanecía, en Mariscal Zavala.

“Respetando sus derechos inherentes como persona, y además, la procesada no deberá compartir celda ni espacios con miembros de pandillas; quedando bajo la estricta responsabilidad de la Dirección General del Sistema Penitenciario garantizar la vida, la seguridad y la integridad física de la procesada”, ordenó Cruz el 27 de enero.

La DGSP respondió que no trasladaría a María Marta Castañeda, ya que otras privadas de libertad, identificadas como paisas, podrían atentar contra su vida.

“Retornar a la privada de libertad Castañeda Torres al área de mujeres alteraría el orden dentro de la población reclusa denominada paisa, por el hecho de su posible vinculación con la pandilla del Barrio 18, convirtiéndola en un blanco fácil para un posible atentado”, argumentó la DGSP.

El oficio agrega que la Unidad de Análisis de Información Penitenciaria recomendó medidas preventivas para proteger a Castañeda Torres, tras los disturbios ocurridos el 17 y 18 de enero en las cárceles de Renovación 1, Preventivo para Varones de la zona 18 y Fraijanes 2.

Una de esas medidas fue su traslado al área de aislamiento, donde —según el SP— cuenta con espacio suficiente, seguridad, cama y área de aseo personal.

“Hace de conocimiento que las acciones tomadas con relación a la privada de libertad María Marta Castañeda se derivaron de los hechos ocurridos los días 17 y 18 de enero de 2026, en Renovación 1, Preventivo para Varones de la zona 18 y Fraijanes 2”, indicó el Sistema Penitenciario.

El 30 de enero, la jueza Abelina Cruz envió un segundo oficio a la DGSP, en el que ordenó al director López retirar de inmediato a María Marta Castañeda Torres del área de aislamiento.

“Por este medio me dirijo a usted con el objeto de solicitarle y ratificarle que, sin excusa ni pretexto, se sirva girar sus órdenes a quien corresponda, a efecto de que se realice el retorno al área de mujeres del Centro de Detención Preventiva de la zona 17 de la ciudad de Guatemala, respecto de la siguiente procesada: María Marta Patricia Castañeda Torres”, escribió la jueza.

La orden judicial señala que la reubicación debía notificarse en un plazo no mayor de 24 horas.

“Dicho retorno deberá efectuarse de manera inmediata, debiendo informarse a esta judicatura sobre el cumplimiento de lo ordenado en un plazo que no exceda de veinticuatro horas. Bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se certificará lo conducente en contra de la persona que resulte responsable, de conformidad con lo regulado en el artículo 9 del Código Procesal Penal”, concluyó la jueza.

La DGSP informó que María Marta Castañeda Torres seguirá en el área de aislamiento de la cárcel de Mariscal Zavala.

"Por ordenes del Ministro de Gobernación seguirá aislada" indicó la institución.