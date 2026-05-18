Accidentes complican el tránsito en la ruta Interamericana y en la capital

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Accidentes complican el tránsito en la ruta Interamericana y en la capital

Motorista muere en accidente en la ruta Interamericana; la PMT reporta otro percance en zona 18.

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ACCIDENTE DE MOTORISTA KM 16 DE LA INTER

Autoridades en diligencia por muerte de motorista en el km 16 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: compartida por la comuna de Mixco)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que este lunes 18 de mayo un motorista murió en un accidente en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana.

Añadió que el cadáver quedó sobre el carril izquierdo con dirección a la calzada Roosevelt, mientras que la motocicleta permanece en el carril contrario, con dirección a San Lucas Sacatepéquez.

Indicó que el Ministerio Público se encuentra en el lugar para efectuar las diligencias correspondientes.

Mynor Espinoza, vocero de la comuna de Mixco, indicó que, por lo sucedido, el tránsito se encuentra complicado en la ruta Interamericana y en algunos sectores de ese municipio.

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Como rutas alternas sugirió el bulevar San Cristóbal, el cual ya registra alta carga vehicular.

También recomendó Santo Domingo Xenacoj para llegar a San Juan Sacatepéquez o San Pedro Sacatepéquez. Además, la colonia La Comunidad, en la zona 10 de Mixco, como vía alterna hacia la zona 11.

Además, se reportó otro accidente de motorista en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez.

La PMT de la capital reportó que un percance vial afecta la salida del viaducto Atlántida, en la ruta al Atlántico, kilómetro 4.5, zona 18.

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Lo sucedido afecta el tránsito hacia la calzada José Milla. Según la PMT, no hay personas heridas y ya comenzaron las maniobras para reubicar los vehículos involucrados en la bahía vial más próxima.

Hallan cadáver envuelto en sábanas

Mynor Espinoza añadió que en la 6a. avenida y 25 calle, zona 1 de Mixco, en el bulevar hacia Ciudad Satélite, localizaron el cadáver de una persona envuelto en sábanas, lo cual también complica la movilidad.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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