Accidentes complican el tránsito en la ruta Interamericana y en la capital

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco informó que este lunes 18 de mayo un motorista murió en un accidente en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana.

Añadió que el cadáver quedó sobre el carril izquierdo con dirección a la calzada Roosevelt, mientras que la motocicleta permanece en el carril contrario, con dirección a San Lucas Sacatepéquez.

Indicó que el Ministerio Público se encuentra en el lugar para efectuar las diligencias correspondientes.

Mynor Espinoza, vocero de la comuna de Mixco, indicó que, por lo sucedido, el tránsito se encuentra complicado en la ruta Interamericana y en algunos sectores de ese municipio.

Como rutas alternas sugirió el bulevar San Cristóbal, el cual ya registra alta carga vehicular.

También recomendó Santo Domingo Xenacoj para llegar a San Juan Sacatepéquez o San Pedro Sacatepéquez. Además, la colonia La Comunidad, en la zona 10 de Mixco, como vía alterna hacia la zona 11.

Además, se reportó otro accidente de motorista en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana, con dirección a San Lucas Sacatepéquez.

La PMT de la capital reportó que un percance vial afecta la salida del viaducto Atlántida, en la ruta al Atlántico, kilómetro 4.5, zona 18.

Lo sucedido afecta el tránsito hacia la calzada José Milla. Según la PMT, no hay personas heridas y ya comenzaron las maniobras para reubicar los vehículos involucrados en la bahía vial más próxima.

Ministerio Público se hace presente en el kilómetro 16 de la ruta Interamericana para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento y la liberación de la vía. #TránsitoMixco pic.twitter.com/nQprtjzZZJ — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) May 18, 2026

Hallan cadáver envuelto en sábanas

Mynor Espinoza añadió que en la 6a. avenida y 25 calle, zona 1 de Mixco, en el bulevar hacia Ciudad Satélite, localizaron el cadáver de una persona envuelto en sábanas, lo cual también complica la movilidad.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.