Accidentes y tráileres averiados complican tránsito en rutas al Pacífico y al Atlántico

La Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán (PMT) informó que este miércoles 11 de febrero una mujer murió arrollada por una motocicleta en el kilómetro 28.9 de la ruta al Pacífico, en Amatitlán.

El accidente se registró en los carriles con dirección a la capital. El paso está interrumpido en ambos sentidos.

La persona que conducía la motocicleta resultó herida y fue trasladada por los Bomberos Voluntarios a un hospital.

La PMT de la capital reportó que en el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico el tránsito se encuentra afectado, con dirección al sur, por un tráiler con desperfectos mecánicos. En el lugar se habilitó un carril reversible para facilitar la movilidad.

En el kilómetro 12.5, también en dirección sur, un tráiler colisionó y obstaculiza uno de los carriles.

La PMT añadió que otro tráiler presenta fallas mecánicas en el kilómetro 9.5, por lo que una grúa trabaja en su remoción.

Agregó que hubo otra colisión en el kilómetro 4 de la ruta al Atlántico, zona 18. En el lugar colisionaron un camión del Ejército y automóvil. Se reportaron daños materiales.

La PMT de Villa Canales informó que personal de la comuna capitalina efectúa trabajos de limpieza en la 28 calle y avenida Hincapié, zona 13, donde el 10 de febrero ocurrió un accidente de tránsito que causó la muerte de un hombre.

Añadió que en el sector se reporta movilidad lenta en ambos sentidos, ya que el carril reversible no permitirá la misma fluidez en la circulación.

Tránsito en ruta al Atlántico

Video: Luis Machá

