Ataque contra dirigente del Deportivo Guastatoya: ¿Qué indicios hallaron en la escena y cómo identificaron al atacante?

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Wilson “N”, de 20 años, señalado como el presunto responsable del asesinato de Norman Estuardo Orellana Ramírez, de 47, constructor y vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, en El Progreso.

El crimen ocurrió la tarde del martes 23 de septiembre del 2025, alrededor de las 18.40 horas, en el barrio Minerva, frente a una iglesia. Según se registró en videos que circularon después en redes sociales, Orellana supervisaba una obra cuando fue atacado a balazos. Murió en el lugar, mientras vecinos alertaban a las autoridades sobre lo ocurrido.

De acuerdo con testigos, un joven llegó caminando, disparó contra Orellana Ramírez y huyó de inmediato.

Horas más tarde, a las 20.15 horas, la PNC fue notificada sobre el hallazgo de un hombre fallecido en el kilómetro 69.5 de la ruta al Atlántico, quien presentaba heridas en la cabeza y en ambos ojos. En ese mismo punto apareció Wilson “N”, con una lesión por proyectil de arma de fuego en el tórax.

El joven fue trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya, donde ingresó a las 20.28 horas a la sala de operaciones. Quedó internado bajo custodia policial.

Según la PNC, Wilson “N” trabaja como ayudante de bus y fue plenamente identificado por al menos dos testigos presenciales, quienes lo señalaron como el atacante, incluso mientras permanecía hospitalizado.

Durante las diligencias, los investigadores aseguraron varios indicios en el área del ataque:

Un arma de fuego localizada a 30 metros de la escena.

Un cargador.

Cuatro cartuchos.

Una gorra negra.

El arma, de acuerdo con el informe policial, era portada de forma ilegal y habría sido utilizada en el ataque contra Orellana Ramírez.

La PNC localizó un arma de fuego a pocos metros del lugar donde fue asesinado Norman Estuardo Orellana Ramírez, vicepresidente del Club Deportivo Guastatoya, la cual quedó resguardada como evidencia. (Foto Prensa Libre: PNC)

La PNC resguardó una pistola y un cargador encontrados cerca del lugar donde fue asesinado Norman Estuardo Orellana Ramírez. (Foto Prensa Libre: PNC)

El Ministerio Público procesó la escena hasta pasada la 1 de la madrugada del miércoles 24 de septiembre, documentando cada indicio para fortalecer la investigación.

Mientras tanto, la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala, así como el Club Deportivo Guastatoya lamentó la pérdida de su vicepresidente a través de un mensaje en redes sociales:

"Con mucho pesar, el Club Deportivo Guastatoya lamenta el sensible fallecimiento de nuestro vicepresidente Norman Estuardo Orellana Ramírez. Pedimos a Dios que brinde fortaleza y consuelo a su familia en este momento tan difícil, y lo recordamos con gratitud por su entrega y dedicación a nuestro club", se lee en la publicación acompañada de una esquela.

La noticia ha causado conmoción en el municipio, donde Orellana era reconocido por su labor en la construcción y su aporte al deporte local.

