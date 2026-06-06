Cuatro personas, entre ellas una mujer y una menor de edad, mueren en hechos violentos este fin de semana

Entre la noche del viernes y la mañana de este sábado 6 de junio se han registrado hechos de violencia que dejaron personas heridas y fallecidas.

Los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre, de unos 40 años, murió en un ataque armado en la 5a avenida y 2a calle, zona 3 de San José Pinula.

La víctima estaba en un picop estacionado cuando, por causas que se desconocen, fue atacada a balazos.

También reportaron que, en Residenciales San José, en el mismo municipio, un hombre fue atacado con cuchillo.

La víctima sufrió varias heridas, por lo que fue trasladada a un hospital.

En otro suceso, el referido cuerpo de socorro informó que una menor murió baleada en el caserío El Rincón, Amatitlán. Según la información preliminar, una bala perdida la impactó.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron de un suceso en un expendio de bebidas alcohólicas en el barrio La Reforma, Monjas, Jalapa.

En el lugar, una mujer perdió la vida al ser atacada a balazos en el área de mesas. Se desconoce su identidad.

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre un ataque armado en la 3a avenida y 29 calle, zona 6 de Mixco, colonia San Francisco I.

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En la referida dirección, socorristas localizaron a un hombre de unos 25 años con varias heridas, quien ya no tenía signos vitales.

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