Cuatro personas, entre ellas una mujer y una menor de edad, mueren en hechos violentos este fin de semana

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Cuatro personas, entre ellas una mujer y una menor de edad, mueren en hechos violentos este fin de semana

Cuatro personas perdieron la vida en hechos de violencia ocurridos en cuatro municipios durante las últimas horas.

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ATAQUE ARMADO EN LA ZONA 6 DE MIXCO

Un hombre murió atacado a balazos en la zona 6 de Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Entre la noche del viernes y la mañana de este sábado 6 de junio se han registrado hechos de violencia que dejaron personas heridas y fallecidas.

Los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre, de unos 40 años, murió en un ataque armado en la 5a avenida y 2a calle, zona 3 de San José Pinula.

La víctima estaba en un picop estacionado cuando, por causas que se desconocen, fue atacada a balazos.

También reportaron que, en Residenciales San José, en el mismo municipio, un hombre fue atacado con cuchillo.

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La víctima sufrió varias heridas, por lo que fue trasladada a un hospital.

En otro suceso, el referido cuerpo de socorro informó que una menor murió baleada en el caserío El Rincón, Amatitlán. Según la información preliminar, una bala perdida la impactó.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron de un suceso en un expendio de bebidas alcohólicas en el barrio La Reforma, Monjas, Jalapa.

En el lugar, una mujer perdió la vida al ser atacada a balazos en el área de mesas. Se desconoce su identidad.

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Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre un ataque armado en la 3a avenida y 29 calle, zona 6 de Mixco, colonia San Francisco I.

Para leer más: “Se supone que fue una discusión de tránsito”: analizan ataque armado en zona 1 donde murieron padre, hijo y un albañil

En la referida dirección, socorristas localizaron a un hombre de unos 25 años con varias heridas, quien ya no tenía signos vitales.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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