Emetra activa alerta amarilla por tránsito: accidentes complican rutas al Pacífico, Atlántico e Interamericana

Aproximadamente a la 1.05 horas de este 19 de abril, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que un cabezal chocó contra una barrera metálica del arriate central en el kilómetro 48 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, El Progreso.

Las autoridades viales señalaron que el transporte pesado obstruye el carril izquierdo en ambos sentidos.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó que un camión quedó empotrado en el kilómetro 18 de la ruta al Pacífico, con dirección a la capital. Entre los daños se reporta un poste derribado.

En la calzada José Milla y 16 avenida, zona 6 de la capital, se registró una colisión entre un cabezal y un camión.

La PMT de la capital explicó que el camión involucrado quedó atravesado en el viaducto, lo que complica la circulación en el sector.

Las autoridades coordinan con las aseguradoras el retiro del vehículo para liberar la vía.

Provial atiende hecho de tránsito en el km 48 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en jurisdicción de Sanarate, El Progreso. Choque de un cabezal contra barda de contención ocasiona únicamente daños materiales. Obstruye el carril izquierdo en ambos sentidos.



¡Precaución! pic.twitter.com/XfnH8ZPB7U — PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) August 19, 2026

A las 5.26 horas, la PMT de Mixco informó que un tráiler bloqueó el kilómetro 25 de la ruta Interamericana, con dirección a occidente. Según el conductor, falló el sistema de frenos del transporte pesado.

Este incidente produjo fuerte carga vehicular. Unos 20 minutos después, las autoridades de tránsito notificaron que el vehículo fue retirado y se habilitó el paso.

La PMT de Villa Nueva advirtió sobre una fila de vehículos hacia la capital desde el kilómetro 15.5 de la ruta al Pacífico, con dirección a la subida de Villalobos y la calzada Raúl Aguilar Batres.

Un automóvil y una motocicleta chocaron en la calzada Atanasio Tzul y 46 calle, zona 12, de acuerdo con Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala.

Grúas trabajan para movilizar camión empotrado en el km. 18 ruta CA-9 con dirección a la ciudad #PMTVillaNueva apoya en el lugar. pic.twitter.com/hwaIPQuSL2 — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) August 19, 2026

Los Bomberos Municipales trasladaron a la acompañante del motorista, quien se encontraba en estado de gestación, al centro asistencial del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en Pamplona, zona 13.

La Policía Nacional Civil asumió la coordinación del procedimiento por el percance.

Montejo también informó sobre un cierre vial en la 9a. avenida, entre la 9a. y 10 calle, zona 1, por una actividad del Congreso. Además, recomendó utilizar vías alternas, como la 7a. avenida y 11 avenida, en dirección al sur del Centro Histórico.

COLISIÓN ENTRE VEHÍCULOS – ZONA 6



En José Milla y 16.ª avenida, zona 6, al sur, se registra una colisión entre un cabezal y un camión.



Debido al impacto, el camión quedó cruzado sobre la vía, generando afectación en la circulación.



Ya se coordinó una grúa del seguro GYT para… pic.twitter.com/sJn51HaDjF — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) August 19, 2026

Una motocicleta y un bus extraurbano de Transportes Esmeralda chocaron en la 52 calle y calzada Aguilar Batres, en dirección al sur. Agentes de la PMT de Villa Nueva no reportaron heridos.

Conductor de transporte pesado reporta fallas en el sistema de frenos, quedando atravesado, bloqueando completamente la vía en km 25 ruta Interamericana con dirección a Occidente. #TránsitoMixco pic.twitter.com/fLlC0VMiiV — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) August 19, 2026

Héctor Flores, gerente general de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte (Emetra), explicó que las condiciones del tránsito y la congestión vehicular han derivado en la activación de la alerta amarilla, por lo que recomienda obedecer las indicaciones de los agentes de tránsito y la señalización vial.

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