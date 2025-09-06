Intentos de robo y ataques directos dejan varios heridos en cuatro áreas de Guatemala

Sucesos

Intentos de robo y ataques directos dejan varios heridos en cuatro áreas de Guatemala

Durante la madrugada de este 6 de septiembre los cuerpos de socorro reportaron varios hechos violentos que han dejado heridos en cuatro áreas de la capital y Mixco.

Ataques armados en Guatemala

Varios hechos violentos se registraron durante la madrugada de este 6 de septiembre en numerosas áreas de Guatemala y Mixco. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Durante la madrugada de este 6 de septiembre los cuerpos de socorro registraron varios incidentes armados en diferentes áreas de Guatemala, entre ellos intentos de robo de vehículos.

Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico, cuando dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego cuando desconocidos intentaron despojarlas de sus motocicletas.

En estado delicado, fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

El segundo caso se registró en la 11 avenida y 4a calle de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, donde llegaron los Bomberos Municipales, luego de que transeúntes reportaran un intento de robo de vehículo.

Ataques armados en Guatemala

Los delincuentes efectuaron disparos que causaron alarma entre los vecinos; no se reportaron heridos, solo personas con crisis nerviosa.

Un tercer ataque se produjo en la 23 avenida y 14 calle de la colonia El Limón, zona 18, donde una mujer de aproximadamente 25 años resultó herida por disparos.

La víctima fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial. Se presume que el ataque fue directo.

Mientras tanto, en el distribuidor vial de la intersección de El Naranjo, zona 4 de Mixco, un hombre de unos 25 años fue herido por proyectiles de arma de fuego. En estado delicado, fue llevado al Hospital General San Juan de Dios.

