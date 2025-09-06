Intentos de robo y ataques directos dejan varios heridos en cuatro áreas de Guatemala

Durante la madrugada de este 6 de septiembre los cuerpos de socorro registraron varios incidentes armados en diferentes áreas de Guatemala, entre ellos intentos de robo de vehículos.

Uno de los hechos ocurrió en el kilómetro 14 de la ruta al Atlántico, cuando dos personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego cuando desconocidos intentaron despojarlas de sus motocicletas.

En estado delicado, fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

El segundo caso se registró en la 11 avenida y 4a calle de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, donde llegaron los Bomberos Municipales, luego de que transeúntes reportaran un intento de robo de vehículo.

#IncidenteArmado kilómetro 14 ruta al Atlántico

Dos personas resultan heridas por proyectiles de armas de fuego cuando personas intentaron despojarle de sus motocicletas en estado delicado son trasladados @HospigenGT pic.twitter.com/AtmLluvnZI — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 6, 2025

Los delincuentes efectuaron disparos que causaron alarma entre los vecinos; no se reportaron heridos, solo personas con crisis nerviosa.

#CbmInforma 11 Avenida y 4a calle zona 2 ciudad@bomberosmuni nos encontramos en este lugar en apresto debido a que un intento de robo de un vehículo hace que los delincuentes efectúen disparos provocando así alarma en el lugar @PNCdeGuatemala en apoyo pic.twitter.com/eaIUpgaicg — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 6, 2025

Un tercer ataque se produjo en la 23 avenida y 14 calle de la colonia El Limón, zona 18, donde una mujer de aproximadamente 25 años resultó herida por disparos.

#IncidenteArmado 23 avenida y 14 calle colonia El limón zona 18, ciudad



mujer de aproximadamente 25 años de edad resulta herida por proyectiles de arma de fuego es evaluada y aún conserva signos vitales por lo cual es trasladada a la emergencia @HospigenGT pic.twitter.com/x927z06jxT — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 6, 2025

La víctima fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial. Se presume que el ataque fue directo.

Mientras tanto, en el distribuidor vial de la intersección de El Naranjo, zona 4 de Mixco, un hombre de unos 25 años fue herido por proyectiles de arma de fuego. En estado delicado, fue llevado al Hospital General San Juan de Dios.

#IncidenteArmado paso a desnivel intersección de El naranjo zona 4 de Mixco

Un hombre de aproximadamente 25 años de edad resulta herido por proyectiles de arma de fuego en estado delicado es trasladado a @HospigenGT pic.twitter.com/3dwnPph361 — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) September 6, 2025

