Panamá atribuye al Xocomil accidente en el que murieron turistas en el lago de Atitlán

La Embajada de Panamá en Guatemala y el Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunciaron este 29 de enero sobre el accidente de una lancha ocurrido en el lago de Atitlán, Sololá, en el que murieron dos turistas panameñas.

El percance se registró el 27 de enero último, cuando una embarcación volcó en aguas de Santa Cruz La Laguna.

Versiones preliminares indican que el fuerte viento habría causado la volcadura de la lancha, cuyos pasajeros fueron rescatados por socorristas y particulares.

Sin embargo, dos de los ocupantes fallecieron. Las autoridades confirmaron que se trataba de turistas de origen panameño.

Pronunciamiento

A través de un comunicado, la Embajada de Panamá en Guatemala informó que su comisión consular da seguimiento al accidente.

Además, señaló que las autoridades locales atribuyen lo ocurrido a las fuertes ráfagas de viento y al fenómeno climático conocido como Xocomil.

“Como resultado del suceso, se confirmó el fallecimiento de dos mujeres panameñas, cuyas identidades se encuentran en proceso de verificación oficial”, indicó la entidad.

“La Embajada de Panamá en Guatemala mantiene comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas y con los familiares de las personas afectadas, brindando la asistencia consular correspondiente”, se añadió.

Captura de capitán

Luego del accidente, la Policía Nacional Civil capturó al capitán de la embarcación, quien es investigado. El piloto atribuyó el accidente a las condiciones climáticas.

Qué es el Xocomil

El Xocomil envuelve muchas historias de amor, algunas trágicas, como la leyenda del guerrero kaqchiquel Utzil, quien huye con la princesa quiché Zacar, perseguidos por el pueblo de esta, y para atravesar el Lago reciben ayuda de un caimán, al que el combatiente le dio agua de una tinaja días antes y evitó que muriera de sed.

En el lomo del caimán, Utzil fue en busca de una barca, pero al retornar encontró a su amada muerta, por lo que tomó el cadáver y se arrojó al Lago.

Según la leyenda, por las tardes, Utzil y Zacar juegan en el lago, y el Xocomil sopla para que nadie los vea o moleste. Por ello, parejas de Santiago Atitlán solían utilizar una tinaja durante el cortejo, inspirado en Utzil y Zacar, aunque en la actualidad es solo parte del folclor.

El floclorista Aníbal Chajón explicó que el Xocomil es un fenómeno natural que las comunidades interpretan como la intervención de aspectos espirituales o ritos; además, comentó que se debe añadir la interpretación de una isla que desapareció en el Lago -Samabaj-, lo que generó mayor respeto a lo que ocurre en el afluente.



Agregó que lo que el Xocomil representa es que las personas deben respetar la naturaleza, pues la consecuencia de no hacerlo es dañina para el ser humano, “quien no respeta el Xocomil muere porque las aguas se lo tragan”, dijo.

“A lo largo del siglo 20 algunas personas crearon cuentos y narraciones simpáticas de príncipes y princesas de tipo romántico europeo que no son propias de la cultura maya”, comentó.