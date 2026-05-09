Personas heridas y un fallecido en accidentes de tránsito; se reportan cierres vehiculares

Los bomberos y autoridades de tránsito informaron que la mañana de este sábado 9 de mayo se registraron accidentes de tránsito en distintos puntos de la metrópoli.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva reportó cuatro personas heridas en la colisión entre un vehículo liviano, dos tráileres y una motocicleta.

La cuádruple colisión ocurrió en el kilómetro 27.8 de la ruta entre Bárcenas y Santa Lucía Milpas Altas.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, informó que el paso vehicular permanece interrumpido temporalmente por el percance.

La PMT de Mixco informó de un motorista fallecido en un percance en la 18 avenida y bulevar San Cristóbal, con dirección a Las Charcas. Añadió que coordina con el Ministerio Público las diligencias correspondientes.

También indicó que, derivado del accidente, se reporta alta carga vehicular en los bulevares San Cristóbal y Villa Deportiva.

La PMT también atendió una colisión entre dos automóviles en el kilómetro 19 de la ruta Interamericana, con dirección a la calzada Roosevelt. No se reportaron personas heridas.

Los Bomberos Municipales atendieron otro percance en la calzada Roosevelt y 34 avenida, zona 11.

Agregaron que tres personas que viajaban en un taxi sufrieron golpes leves y crisis nerviosa cuando el vehículo chocó contra un poste.

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Las autoridades de tránsito pidieron precaución a los automovilistas por el asfalto mojado derivado de las lluvias.

#AccidenteDeTransito Calzada Roosevelt y 34 Avenida Zona 11



Atendiendo los llamados ingresados en la línea de emergencia 123, se da cobertura a este accidente de tránsito en donde se atendió a tres personas con golpes leves y crisis nerviosa, solo reportando daños materiales. pic.twitter.com/EoKo0CPxUk — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) May 9, 2026

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