Un fallecido, heridos y personas atrapadas en cuatro accidentes de tránsito en distintas rutas

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Un fallecido, heridos y personas atrapadas en cuatro accidentes de tránsito en distintas rutas

Los bomberos informaron sobre accidentes de tránsito en la ruta a San Pedro Ayampuc, la ruta al Pacífico y Sololá.

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Un bus volcó en el kilómetro 19 de la ruta a San Pedro Ayampuc. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que un bus volcó este viernes 29 de mayo en el kilómetro 19 de la ruta a San Pedro Ayampuc.

Socorristas brindaron atención prehospitalaria a varios pasajeros en el lugar del percance.

Tres personas heridas fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios, en la capital.

El bus quedó volcado a la orilla de la carretera y se desconoce qué habría originado el percance.

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Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que en el kilómetro 216 de la ruta al Pacífico se registró un accidente de tránsito.

Añadieron que una persona en estado delicado fue trasladada a la Emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque, Quetzaltenango. En el lugar quedó una persona fallecida.

También informaron de otro percance en el kilómetro 142 de la misma ruta, donde dos camiones colisionaron.

Los bomberos utilizaron equipo de extricación vehicular para liberar a dos personas que se encontraban atrapadas en la cabina de uno de los vehículos.

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Tras ser rescatadas, ambas fueron estabilizadas y trasladadas posteriormente a la Emergencia del Hospital Nacional de Mazatenango, Suchitepéquez.

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Además, los Bomberos Voluntarios se dirigieron al sector conocido como “Las 17 Vueltas”, en el tramo de Las Lagunas que comunica Santa Clara La Laguna con San Pablo La Laguna, Sololá.

En el lugar colisionaron un bus extraurbano y una motocicleta, por lo que técnicos en urgencias médicas brindaron atención prehospitalaria a dos hombres, de 50 y 19 años. Ambos sufrieron posibles fracturas y múltiples laceraciones en diferentes partes del cuerpo.

Los dos fueron trasladados al Centro de Atención Permanente de Santa Clara La Laguna.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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