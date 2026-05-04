Cómo los ataques de Trump contra la Reserva Federal resultaron contraproducentes, frustrando sus planes para reformarla

Amenazó repetidamente a su presidente, incitó a una investigación criminal, intentó destituir a un gobernador en funciones y exigió profundos recortes en las tasas de interés para impulsar la economía. El miércoles de la semana pasada descubrió hasta qué punto le había salido mal la operación. En su última rueda de prensa como presidente de la Reserva Federal, Jerome H. Powell anunció que permanecería en la junta de gobernadores del banco central por un período aún por determinar, consecuencia directa de los ataques legales del gobierno contra la institución.

Esta decisión priva a la Casa Blanca de un puesto crucial en la junta de siete miembros de la Reserva Federal, lo que probablemente retrasará las ambiciones de Trump de realizar cambios radicales en el banco central. A menos que otro gobernador renuncie, Trump no tendrá otra vacante que cubrir hasta que finalice el mandato de Powell como gobernador en enero de 2028. El acto de resistencia institucional de Powell podría no ser el último.

El comité de política monetaria del banco central se dividió en una votación de 8 a 4 a favor de mantener las tasas de interés sin cambios, la mayor cantidad de disidencias desde 1992, antes de que el banco central revelara inmediatamente sus decisiones de política monetaria. Tres de los cuatro disidentes eran presidentes de bancos regionales de la Reserva Federal que apoyaban mantener las tasas sin cambios, pero indicaron que no tenían interés en reanudar los recortes de tasas, como lo ha exigido la Casa Blanca.

En resumen, la Reserva Federal se está preparando para una confrontación prolongada que las propias acciones de Trump contribuyeron a generar, según los analistas. “Hasta ahora, la resistencia de la Reserva Federal ha sido efectiva —probablemente más que la de cualquier otra agencia— y me da la impresión de que Trump lo encuentra sumamente frustrante”, afirmó David Wilcox, investigador sénior del Instituto Peterson de Economía Internacional y director de investigación económica estadounidense en Bloomberg Economics.

Las protecciones legislativas establecidas para aislar a la Reserva Federal del control político —algunas datan de 1913, otras de 1935— fueron bien diseñadas, añadió. No es la primera vez que un presidente descubre que presionar a la Reserva Federal suele tener el efecto contrario al deseado. Solo Richard M. Nixon lo logró, presionando discretamente al presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para que mantuviera las tasas bajas antes de su reelección en 1972, en parte difundiendo una noticia falsa según la cual el presidente había solicitado en privado un aumento de sueldo.

Burns accedió, pero el episodio contribuyó a alimentar una década de inflación descontrolada, que finalmente requirió dolorosas subidas de las tasas de interés para volver a controlar los precios. Otros no corrieron mejor suerte que Trump. Harry S. Truman convocó a todo el comité de política monetaria de la Reserva Federal a la Casa Blanca en un tenso enfrentamiento por las tasas de interés, lo que derivó en un acuerdo histórico que reafirmó la independencia del banco central.

George H. W. Bush pidió tasas de interés más bajas cuando la recesión se afianzó; estas no se implementaron, y posteriormente culpó a la política monetaria restrictiva de haberle costado la reelección. Durante su primer mandato, Trump atacó repetidamente a Powell en las redes sociales y especuló con sus asesores sobre la posibilidad de despedirlo. La Reserva Federal no cambió de rumbo y Powell, en general, ignoró las pullas del presidente.

Cuando Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado, intentó un enfoque más agresivo: coqueteó repetidamente con la idea de despedir a Powell; intentó destituir a otra gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook; y posteriormente alentó la investigación penal del Departamento de Justicia sobre Powell y los sobrecostos relacionados con las renovaciones de la sede de la Reserva Federal en Washington. Powell y Cook han negado haber cometido irregularidades.

En marzo, un juez federal bloqueó dos citaciones del gran jurado relacionadas con la investigación del Departamento de Justicia, luego de que los fiscales reconocieran en una audiencia a puerta cerrada que carecían de pruebas de fraude o irregularidades. La investigación se archivó la semana pasada. Sin embargo, la fiscal, Jeanine Pirro, fiscal federal del Distrito de Columbia, ha declarado que no dudaría en reabrir el caso si el organismo de control interno de la Reserva Federal, que ya estaba revisando los costos de renovación a petición de Powell, presenta una denuncia penal.

Powell declaró el miércoles que permanecerá en el cargo hasta que la investigación esté "completamente terminada con transparencia y de forma definitiva" —una frase que ya había utilizado anteriormente— y que meses de presión legal no le habían dejado "otra opción". Al permanecer en su puesto, Powell le niega a Trump una vacante inmediata en la junta directiva. Kevin Warsh, cuya nominación fue aprobada el miércoles por el Comité Bancario del Senado con una votación de 13 a 11 siguiendo las líneas partidistas, fue nominado para ocupar el puesto del gobernador saliente Stephen Miran, un puesto que se determinó en el momento de la nominación de Warsh en enero y que es independiente del puesto de Powell.

Si se queda, se queda. Solo quería asegurarme de que Kevin se convirtiera en el jefe.

Trump se mostró desdeñoso y recurrió a las redes sociales para decir que Powell se quedaba solo porque "no puede conseguir trabajo en ningún otro sitio; nadie lo quiere". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también criticó a Powell, afirmando que estaba violando "todas las normas de la Reserva Federal". Trump dijo el jueves: “Si se queda, se queda. Solo quería asegurarme de que Kevin se convirtiera en el jefe”.

Tres de los cuatro diputados que discreparon en la decisión sobre los tipos de interés de esta semana —Beth Hammack de Cleveland, Neel Kashkari de Minneapolis y Lorie Logan de Dallas— se opusieron no a la decisión sobre los tipos en sí, sino al lenguaje de la declaración de política monetaria que implicaba una futura tendencia a los recortes, lo que algunos observadores de la Reserva Federal describieron como un rechazo directo a la presión de la Casa Blanca.

Patrick Harker, quien fue presidente de la Reserva Federal de Filadelfia durante una década antes de jubilarse el año pasado, afirmó que la presión política de la Casa Blanca tendía a producir el efecto contrario al deseado, al menos en su caso. De hecho, según él, lo volvía más escéptico. “Si alguien se acerca a ti desesperado por algo”, dijo, “no reacciones diciendo: ‘¿Eh? ¿Cuál es su motivación?’”.