Donald Trump ataca a un villano conocido por el aumento de los costos de salud

El presidente Donald Trump ha estado canalizando la ira pública por los costos de la atención médica en las últimas semanas, criticando a las aseguradoras que "chupan dinero" y alegando que las "Grandes y malas compañías de seguros" han estado "estafando al público durante años". Siguiendo sus pasos, un comité del Congreso programó una reunión el jueves para escuchar el testimonio de cinco ejecutivos de seguros de salud que también serán blancos fáciles de la indignación populista: sus paquetes de compensación individuales alcanzan los 23 millones de dólares.

Pero mientras los políticos atacan a las aseguradoras de salud, incluso algunos de los críticos más acérrimos del sector advierten que el aumento de las primas se debe a problemas más profundos en el sistema de salud. Los costos de los seguros reflejan el aumento de los precios que cobran los hospitales, las farmacéuticas y los médicos. Controlar los costos de la atención médica en Estados Unidos requerirá algo más que atacar a las aseguradoras, afirmaron. “Sí, son unos villanos”, dijo Drew Altman, presidente y director ejecutivo de KFF, la organización independiente de políticas sanitarias.

“Sí, hacen sufrir a la gente. Pero eso tiene más que ver con su intento de controlar los costos. Las aseguradoras se enfrentan a diario con hospitales y asociaciones médicas, y pierden con más frecuencia que ganan”. Como intermediarias entre los proveedores de atención médica y los pacientes a los que atienden, las aseguradoras se interponen entre el aumento de precios que cobran los proveedores y los pacientes que aseguran. Las compañías rechazan reclamaciones, exigen autorización previa para algunos servicios y emiten facturas confusas. La profunda indignación pública contra la industria quedó expuesta en diciembre del 2024 tras el tiroteo mortal de un ejecutivo de UnitedHealthcare en una acera de Manhattan.

Una oleada de comentarios en línea celebró el presunto motivo del asesino: vengar la negación y el retraso de la cobertura médica. Además, algunas de las aseguradoras más grandes se han convertido en conglomerados de atención médica al adquirir y desarrollar consultorios médicos y farmacias, lo que permite brindar atención y, al mismo tiempo, fijar los precios. Optum, una filial de UnitedHealth Group, presume de contar con más de 136,000 médicos y más de 2,000 centros médicos en todo el país. Este tipo de consolidación también ha impulsado el aumento de precios, según numerosos estudios económicos.

Pero las aseguradoras son solo una parte de la creciente industria de la salud en Estados Unidos, que en el 2024 constituía alrededor del 18% de la economía. De los cientos de miles de millones de dólares en ingresos anuales derivados de la atención médica en Estados Unidos, las aseguradoras obtienen aproximadamente el 10% o menos, según análisis de McKinsey & Co. Algunas de las mayores participaciones se destinan a empresas farmacéuticas y biotecnológicas, hospitales y productos médicos. En cinco años, los gastos de salud en Estados Unidos en hospitales, servicios profesionales y medicamentos recetados han aumentado casi un 40% o más.

“El público se ha hecho a la idea de que las aseguradoras son los malos y que tienen todo el dinero”, dijo Eric Ellsworth, director de políticas de salud de Consumers' Checkbook. “Llamar a las aseguradoras para reprenderlas es lo más fácil. Pero debemos preguntarnos: ¿Por qué es tan caro, para empezar? Hay mucha gente en el sector salud que gana mucho dinero”. Después de que el debate político sobre los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible estallara en un cierre gubernamental de 43 días, los presidentes de dos comités de la Cámara de Representantes dijeron que estaban citando a cinco directores ejecutivos de seguros para testificar el jueves "para tener una discusión y responder preguntas sobre el aumento de los costos, el estado actual de la asequibilidad de la atención médica y el papel desempeñado por las grandes aseguradoras de salud".

Los presidentes de los comités, el representante Jason T. Smith (republicano de Missouri) del Comité de Medios y Arbitrios y el representante Brett Guthrie (republicano de Kentucky) del Comité de Energía y Comercio, dijeron que buscaban llamar la atención sobre el seguro de salud en general y no solo sobre Obamacare, al que caracterizaron como "un programa fallido utilizado por una fracción del país". Al presentar su "Gran Plan de Salud" la semana pasada, Trump también se centró en las aseguradoras, afirmando que su plan "reduciría las primas de seguros" y "obligaría a las grandes aseguradoras a rendir cuentas". Exigiría a las aseguradoras publicar sus tarifas, cobertura, el porcentaje de ingresos destinado a reclamaciones y la proporción de reclamaciones que rechazan.

Considerado "exhaustivo", el plan es escaso en detalles. Trump ha dicho que también hablará con los ejecutivos de las aseguradoras, pero no se ha anunciado la fecha de esas reuniones. La mayoría de los estadounidenses menores de 65 años obtienen cobertura médica a través de su empleador. En los últimos cinco años, el precio de la cobertura médica para la familia de un empleado ha aumentado un 26%, hasta alcanzar los US$27 mil dólares anuales, según una encuesta de KFF. La carga de pagar esta póliza es compartida: el empleador asume el 75% del costo en promedio, o US$20 mil dólares, y el empleado paga el 25%, o US$7 mil dólares.

Sin embargo, la carga para los empleados no termina ahí. Vuelven a gastar de su bolsillo cuando van al médico y deben pagar de su bolsillo para alcanzar los límites deducibles, que también han ido en aumento. Un 23% de los estadounidenses, una cifra récord, afirma que el sistema sanitario está en crisis y otro 47% ve problemas importantes, según una encuesta de Gallup realizada en diciembre. Sin embargo, en la disputa por los precios de la atención médica, los pacientes son en gran medida meros espectadores. Las negociaciones sobre los precios se llevan a cabo a puerta cerrada, en conversaciones a veces polémicas entre aseguradoras y hospitales. En público, llevan décadas de enfrentamientos.

“Es un error que muchas aseguradoras corporativas nieguen con demasiada frecuencia a los pacientes el acceso a la atención médicamente necesaria y agoten a nuestros médicos con trámites burocráticos”, declaró Rick Pollack, presidente y director ejecutivo de la Asociación Americana de Hospitales, en una declaración para este artículo. “Durante años, la Asociación Americana de Hospitales ha destacado el impacto negativo que la excesiva e innecesaria carga administrativa y el papeleo de las aseguradoras comerciales, como la autorización previa y los complejos procesos de apelación, han tenido en la atención a los pacientes”.

Chris Bond, portavoz de AHIP, el grupo empresarial que representa a las aseguradoras de salud, dijo que las aseguradoras están buscando precios más bajos. “Los planes de salud dan la bienvenida a las ideas para reducir los precios inasequibles que las farmacéuticas cobran a los estadounidenses y para empoderar a los consumidores para que tomen las mejores decisiones de atención médica para ellos y sus familias”, dijo en una declaración. En los últimos años, el equilibrio de poder en las negociaciones de precios ha cambiado a favor de precios hospitalarios más altos, según investigaciones recientes. Los hospitales se han consolidado en sistemas de salud descontrolados, lo que les otorga cuotas de mercado dominantes y la capacidad de exigir precios más altos.

Si bien las aseguradoras mantienen su poder en algunos mercados, una investigación basada en más de 40,000 precios hospitalarios sugiere que los hospitales han ganado ventaja. A medida que los sistemas hospitalarios alcanzan niveles de dominio del mercado, ahora comunes en gran parte del país, la capacidad de las aseguradoras para combatir los aumentos de precios disminuye. “El aumento sustancial de la (consolidación) hospitalaria durante la última década significa que muchos mercados hospitalarios locales que solían ser relativamente competitivos se han concentrado con el tiempo, y algunos mercados que ya estaban concentrados se están acercando al monopolio”, escribieron los autores en un artículo de Health Affairs de 2025. Las aseguradoras, concluyeron, “podrían enfrentar mayores desafíos para controlar el gasto en atención médica”.

Para empeorar las cosas, en algunos casos las aseguradoras tienen pocos incentivos para luchar contra los aumentos de precios, dijeron los expertos. “Las aseguradoras más grandes no tienen competencia efectiva, por lo que no necesitan negociar agresivamente”, afirmó Robert Berenson, investigador de la división de políticas sanitarias del Urban Institute. “Con gusto trasladan los altos precios de los proveedores a las primas elevadas”.