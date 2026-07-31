EE. UU. exigirá fianzas de hasta US$20 mil para algunas visas: Nicaragua está entre los países afectados

El Gobierno de Estados Unidos anunció que exigirá fianzas de hasta US$20 mil a ciudadanos de aproximadamente 50 países que soliciten visas de turismo y negocios (B-1/B-2), como parte de una estrategia para reducir la permanencia irregular de visitantes que exceden el tiempo permitido por sus permisos de ingreso.

La medida fue publicada este viernes en el Registro Federal y entrará en vigor el próximo lunes.

¿Quiénes deberán pagar la fianza?

El nuevo requisito forma parte de un programa piloto que comenzó en agosto del año pasado y aplica a solicitantes de visas B-1/B-2, utilizadas para viajes de turismo y negocios.

La disposición afecta principalmente a ciudadanos de países de África occidental y oriental, entre ellos:

Benín

Cabo Verde

Nigeria

Etiopía

Uganda

En América, la medida alcanza a nacionales de:

Cuba

Granada

Nicaragua

Venezuela

El Departamento de Estado indicó que los funcionarios consulares tendrán la facultad de determinar el monto de la fianza para cada solicitante, que podrá ser de US$10 mil, US$15 mil o US$20 mil.

¿Qué ocurre con el dinero de la fianza?

Los solicitantes deberán pagar la cantidad establecida antes de obtener la visa.

El dinero quedará bajo resguardo del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado y, según el Gobierno estadounidense, será devuelto cuando el visitante abandone Estados Unidos dentro del plazo autorizado por su visa.

La Administración del presidente Donald Trump sostiene que esta medida busca disminuir los casos de personas que permanecen en el país después del vencimiento de su autorización migratoria.

¿Qué resultados ha tenido el programa?

Según el Departamento de Estado, durante el primer año de aplicación del programa piloto fueron identificadas 20 mil solicitudes sujetas al pago de una fianza.

De ese total, la mitad de los solicitantes desistió del trámite y decidió no continuar con la solicitud de la visa.

Además, el Gobierno indicó que la medida provocó una reducción del 83% en la emisión de visas de turismo y negocios para los países incluidos en el programa.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes criticaron la decisión y señalaron que las fianzas representan una barrera económica para quienes buscan ingresar legalmente a Estados Unidos.

Los colectivos sostienen que el programa afecta especialmente a ciudadanos de países con menores recursos económicos y limita el acceso a las vías legales de viaje.

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