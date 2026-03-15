EE. UU. ofrece recompensa de US$10 millones por información sobre Mojtaba Jameneí

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EE. UU. ofrece recompensa de US$10 millones por información sobre Mojtaba Jameneí

Estados Unidos ofrece hasta US$10 millones de recompensa por información sobre líderes de la Guardia Revolucionaria de Irán, en medio de la ofensiva militar en Medio Oriente que ya suma 16 días.

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Estados Unidos recompensa US$10 millones Guardia Revolucionaria irani Mojtaba Jamenei

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta US$10 millones por información sobre altos dirigentes iraníes, entre ellos el nuevo ayatolá Mojtaba Jameneí, mientras continúa la ofensiva conjunta con Israel en Medio Oriente. (Foto Prensa Libre: EFE/ MEHR).

El Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones a quien aporte información sobre algunos de los dirigentes iraníes, en plena ofensiva estadounidense e israelí en Medio Oriente, que ya va por su día 16.

El Departamento de Estado, por medio de su programa Recompensas por la Justicia, afirma en su sitio web que ofrece una recompensa de hasta US$10 millones “por información sobre los líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) y sus ramas componentes”.

“Estas personas comandan y dirigen diversos elementos del CGRI, que planifica, organiza y ejecuta actos terroristas en todo el mundo”, asegura el Departamento de Estado en su sitio web, según recogen algunos medios estadounidenses.

Además, recuerda que “el 15 de abril del 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como Organización Terrorista Extranjera en virtud del artículo 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su versión modificada”.

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Asegura que “la CGRI es responsable de numerosos ataques contra estadounidenses e instalaciones estadounidenses, incluidos atentados que han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. Desde su fundación en 1979, la CGRI ha adquirido un papel fundamental en la ejecución de la política exterior de Irán”.

Entre las personas incluidas en la lista figura el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del anterior líder, Alí Jameneí, líder supremo durante casi cuatro décadas, quien fue asesinado en Teherán el 28 de febrero, el primer día de los ataques.

Ante las dudas sobre el estado de salud del nuevo líder supremo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este 13 de marzo que estaba herido y probablemente desfigurado, pero, un día después, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán.

“Seguramente verán pronto, supongo, que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes. Está cumpliendo con sus deberes de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo”, dijo Araqchi a la cadena de noticias MS Now en una entrevista.

También lea: ¿Quién es Mojtaba Jameneí? El político y clérigo chiita que será el próximo líder supremo de Irán

En la lista de dirigentes por los que Estados Unidos ofrece recompensa también aparecen Ali Larijani, jefe de seguridad nacional del país, y Ali Asghar Hejazi, quien fue jefe de Gabinete del ayatolá Alí Jameneí.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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