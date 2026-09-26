¿El Chapo y El Mayo pensaban retirarse del Cartel de Sinaloa? esto reveló Lucero Sánchez, la “Chapodiputada”

Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada pensaban en retirarse y dejar el Cartel de Sinaloa en manos de una nueva generación, según reveló Lucero Sánchez López, exdiputada mexicana que mantuvo una relación sentimental con Guzmán y posteriormente testificó contra él en Estados Unidos.

“Ya estaban cansados y viejos”, dijo Sánchez López al recordar las conversaciones entre ambos capos.

Su relato ofrece detalles sobre cómo El Chapo y El Mayo veían su futuro antes de que la captura y el traslado de ambos a Estados Unidos cambiaran el escenario dentro del Cartel de Sinaloa.

Sánchez López aseguró que ambos hablaban de abandonar sus actividades y llevar una vida tranquila.

¿Qué dijeron El Chapo y El Mayo sobre retirarse?

“Ellos (El Chapo y El Mayo) comentaban que se pensaban retirar, o sea, vivir su vida ya tranquilos, relajados, porque obviamente ya estaban cansados y viejos, como ellos decían. Nunca hablaron de a quién iban a dejar de sucesores. Yo tengo entendido que él (Guzmán) no quería que se involucraran los hijos”, afirmó.

Según Sánchez López, El Chapo tampoco quería dejar el cartel a sus hijos porque no deseaba que se involucraran en el narcotráfico y las drogas.

Sin embargo, después de la captura de Guzmán, en enero del 2016, Los Chapitos tomaron las riendas del cartel.

Sánchez López aseguró que tampoco previó la ruptura entre los Guzmán y los Zambada después del traslado de El Mayo a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.

“Se perdieron códigos, los códigos que existían antes de no tocar a niños, no tocar a personas inocentes, pues ya no existen. Después de Joaquín y El Mayo las cosas son muy diferentes”, cita el periódico mexicano.

¿Quién es Lucero Sánchez López?

Sánchez López fue diputada en el Congreso de Sinaloa y fue señalada de mantener vínculos con El Chapo.

En junio del 2016, la Cámara de Diputados le retiró el fuero tras haber sido señalada de visitar al narcotraficante con una identidad falsa.

Al año siguiente fue aprehendida al ingresar a Estados Unidos, donde posteriormente testificó contra Guzmán.

Durante una audiencia en enero del 2019, Sánchez López rompió en llanto ante la corte federal de Nueva York y reconoció su relación sentimental con el cabecilla del Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con el diario mexicano El Universal, actualmente radica en Estados Unidos como testigo cooperante después de entregarse a la justicia de ese país.

¿Cómo era la relación entre El Chapo y El Mayo?

Sánchez López relató que en el 2010 vio a El Mayo llegar en una avioneta para visitar a El Chapo.

“Lo miré en 2010, fue la única vez que yo miré al señor Mayo que llegó en una avioneta junto con su piloto y los saludó. Estuvo como una hora más o menos. Fue a visitar a Joaquín, pues me imagino que lo visitaba para saber cómo estaba y porque eran compadres”, señaló.

Según su relato, El Mayo también llevaba comida china, una de las comidas favoritas de Guzmán.

Sánchez López afirmó que años después vio a El Chapo cansado y deteriorado durante su juicio en Estados Unidos.

¿El Chapo quería que sus hijos continuaran en el narcotráfico?

Según Sánchez López, no.

La exdiputada aseguró que Guzmán le había confesado que quería dejar el cartel en manos de alguien que no fuera uno de sus hijos, porque no quería que ellos se involucraran en el narcotráfico.

Tras la captura de El Chapo, sin embargo, Los Chapitos asumieron el control de una parte de la organización.

Sánchez López considera que la estructura que conoció cambió con el paso de los años.

“El fin del cartel de Sinaloa ya lo estamos viendo, desde que se entregan las cabezas principales que eran las que mantenían el control, que era Joaquín y el señor Mayo, pues el cártel ya no es lo mismo”, añadió.

¿El Chapo quería ser cantante?

Sánchez López también reveló aspectos menos conocidos de la vida personal de Guzmán.

Según su relato, cuando era joven soñaba con ser cantante, pero la falta de estudios, recursos y oportunidades lo llevó por otro camino. Su sueño, aseguró, era haber formado parte de la Banda El Recodo.

A Guzmán también le gustaba cantar canciones de Los Canelos y Los Alegres del Barranco, grupos de música norteña y narcocorridos.

“Le gustaba mucho cantar. Y yo decía, pues a lo mejor sí, porque él sí cantaba mucho, él era muy alegre, cantaba todo el tiempo canciones, todo el tiempo andaba tarareando y cantando”, agregó.

Sánchez López recordó además que a Guzmán le gustaba desayunar avena y café con pan. Entre sus pasatiempos estaban ver series en Netflix y hacer ejercicio todos los días en una caminadora.

El episodio en el que El Chapo resultó herido

Sánchez López también relató un episodio ocurrido durante su relación con Guzmán.

Aseguró que, tras varios intentos de dejar al capo, durante una pelea trató de quitarse la vida con un arma de fuego que él le había regalado. Durante el forcejeo, la pistola se disparó e hirió una de las orejas de El Chapo.

“No le dañó nada, solamente fue como un rozón y le sacó poquita sangre. Ya después él solo se reía, decía: ‘ya casi me mata, mi reina’. Él bromeaba sobre eso”, comentó.

Sánchez López afirmó que Guzmán le había regalado el arma para su seguridad porque en su casa únicamente había mujeres.

¿Qué pasó con Lucero Sánchez después?

Sánchez López niega que su candidatura como diputada en Sinaloa haya sido financiada por El Chapo o El Mayo y sostiene que compitió limpiamente en las elecciones locales del 2013.

Actualmente, según el relato publicado por El Universal, vive en Estados Unidos. Se dedica a la composición musical y a la venta de ropa.

Desde allí observa de manera distinta a la organización criminal que conoció años atrás y considera que el Cartel de Sinaloa atraviesa una transformación después de la salida de sus antiguos cabecillas.