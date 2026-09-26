Más de 400 vuelos cancelados, inundaciones y 95 mil hogares sin luz por tormenta nor’easter en Estados Unidos

Más de 95 mil hogares se quedaron sin electricidad este sábado 26 de septiembre por una nor’easter (tormenta costera) que provoca fuertes vientos, lluvias e inundaciones en el noreste de Estados Unidos.

El medio Local10 News informó que los meteorólogos advirtieron que los vientos podrían derribar árboles y provocar graves inundaciones, con afectaciones en carreteras y zonas costeras.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, millones de personas se encuentran en la trayectoria del ciclón. Se prevén inundaciones en la zona central de la costa del Atlántico, especialmente cerca de Nueva Jersey y Delaware.

“Prepárense de inmediato para inundaciones significativas en zonas bajas cercanas a la costa, incluyendo carreteras bajo el agua y daños a viviendas y negocios”, alertaron las autoridades.

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Más de 95 mil hogares sin electricidad

Según el portal Poweroutage.us, los cortes de electricidad afectaban principalmente a estos estados:

Nueva York: 28,093

Connecticut: 23,035

Nueva Jersey: 22,501

Pensilvania: 14,249

Massachusetts: 9,587

En Surf City, ciudad costera de Nueva Jersey, el agua inundó calles y viviendas.

En Manasqua, donde las carreteras también están inundadas, el alcalde Mike Mangan dijo que preveía “mucha agua en las calles durante un buen rato”. Antes, había emitido una orden de evacuación voluntaria.

Cientos de vuelos cancelados

La tormenta también ha provocado cancelaciones de conciertos y vuelos en distintos puntos de la costa este.

Decenas de vuelos hacia Boston, Nantucket y Martha’s Vineyard fueron cancelados entre el viernes 25 y este sábado 26 de septiembre. Algunas aerolíneas ofrecieron eximir del pago de ciertas tarifas por cambios o cancelaciones en vuelos afectados durante el fin de semana.

Según FlightAware.com, más de 250 vuelos fueron cancelados en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Durante este sábado, más de 400 vuelos habían sido cancelados y más de 1,100 presentaban retrasos debido a los fuertes vientos y las lluvias que afectan zonas desde Boston hasta Nueva York y Nueva Jersey, según reportó CNN.

Nueva Jersey se prepara para más inundaciones

Univision informó que el alcalde de Sea Bright, Brian Kelly, recomendó a los habitantes prepararse para vientos de hasta 80 kilómetros por hora e inundaciones de hasta 1.8 metros.

“Va a ser peor que el promedio. Solemos tener una o dos inundaciones al año, a veces más, a veces menos, pero creo que esta se acercará más a la magnitud de Irene”, afirmó Kelly, citado por la cadena estadounidense, en referencia a la tormenta del 2011 que causó grandes inundaciones.

HARROWING CONDITIONS 🌊: FOX Weather Storm Specialist Mike Seidel is in Greenport, New York, on Long Island, where massive waves caused by a major nor'easter are crashing up onto beachfront homes. Stay with FOX Weather as we continue to bring you live coverage on the storm all… pic.twitter.com/ekTlHroFtX — FOX Weather (@foxweather) September 26, 2026

El alcalde también anunció que abrirá un centro recreativo para las personas que decidan evacuar voluntariamente.

Las carreteras de Atlantic City, Nueva Jersey, también presentan graves inundaciones debido a la tormenta costera, aunque el nivel del agua ha comenzado a bajar.

Las autoridades locales exhortaron a la población a permanecer en casa y salir únicamente en caso de emergencia.

Tormenta altera eventos deportivos y actividades

De acuerdo con Local10 News, las Medias Rojas de Boston modificaron la serie que disputarán este fin de semana contra los Cachorros de Boston. El juego programado para la tarde del 27 de septiembre fue trasladado al viernes, con lo que se disputará una doble cartelera.

Por su parte, Ed Sheeran canceló sus conciertos en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts.

TURN AROUND, DON'T DROWN ‼️: Parts of coastal New Jersey are seeing increasingly worse conditions as a powerful nor'easter pounds the East Coast. Video from North Wildwood, New Jersey shows back bay flooding up to the base of homes and cars. pic.twitter.com/lF0yNQL7Fu — FOX Weather (@foxweather) September 26, 2026

En Filadelfia fue pospuesto el Festival de Medianos de Otoño en el barrio chino.

En Nueva Jersey se canceló la feria callejera Oktoberfest, en Hackettstown, debido a las condiciones meteorológicas, mientras que un evento de camiones monstruo, en Wildwood, fue pospuesto.

Autoridades piden mantenerse alejados del agua

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, alertó sobre las inundaciones e instó a los residentes a mantenerse alejados del agua.

“No entren al agua. Manténganse alejados del agua. No se acerquen a las embarcaciones. Simplemente actúen con sensatez si viven en esas zonas costeras”, dijo la gobernadora.

“Entre las peligrosas corrientes de resaca, los fuertes vientos y las olas gigantescas, las condiciones son extremadamente peligrosas”, agregó.