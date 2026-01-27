Rony Morataya, el guatemalteco que murió tras ser agredido por menores de edad en EE. UU.

Rony Alonso Morataya, guatemalteco de 51 años, murió en Estados Unidos luego de ser víctima de una agresión presuntamente cometida por cuatro menores de edad, de entre 11 y 12 años, en la ciudad de Providence, Rhode Island.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió la noche del 19 de enero de 2026, cuando Morataya regresaba a su hogar. Según testigos, varios adolescentes lo derribaron al suelo y lo golpearon con puñetazos y patadas de forma reiterada, y luego huyeron del lugar.

Las autoridades médicas confirmaron que el guatemalteco falleció el 22 de enero a causa de una hemorragia cerebral provocada por traumatismo contundente, según el informe del médico forense.

Cómo ocurrió la agresión

La policía de Providence informó al diario The Providence Journal que respondió al incidente alrededor de las 7:23 p. m. del 19 de enero, tras recibir reportes de testigos que observaron a varias personas agredir a un hombre adulto en la vía pública.

Tras la agresión, Morataya fue trasladado de emergencia al hospital de la localidad, donde su condición se deterioró en los días siguientes, hasta que los médicos confirmaron su deceso.

Los menores fueron capturados durante otro disturbio

Un día después del ataque, el 20 de enero, los agentes detuvieron a tres menores durante un disturbio no relacionado con el caso del guatemalteco.

Según el medio estadounidense, la Policía de Providence arrestó a los adolescentes en el área de Manton Avenue, luego de que se registrara un incidente en el que varios jóvenes lanzaban piedras contra automóviles. Durante esa intervención, los agentes identificaron a los menores y, con la presencia de sus tutores legales, los detectives revisaron su posible vinculación con la agresión contra Morataya.

Tras analizar la información y las pruebas recopiladas, los investigadores detuvieron a los tres menores por su presunta participación en la golpiza.

Posteriormente, un cuarto adolescente fue identificado y arrestado mediante una orden judicial, completando la captura del grupo señalado como responsable del ataque.

El medio detalló que la investigación incluyó la revisión de videos de cámaras de vigilancia y testimonios de testigos, lo que permitió a las autoridades reconstruir los hechos y vincular a los menores con la agresión del 19 de enero.

Cargos por asesinato

Inicialmente, los menores fueron detenidos por agresión grave y conspiración, pero el 27 de enero las autoridades elevaron los cargos a asesinato y conspiración para cometer agresión grave, tras confirmarse la causa de muerte de Morataya.

Dos menores de 12 años enfrentan cargos formales por asesinato, mientras que otros dos adolescentes también podrían ser procesados en los próximos días. Por tratarse de menores de edad, las autoridades no han divulgado sus identidades.

Familia solicita apoyo para repatriación

La familia de Rony Alonso Morataya inició una campaña para repatriar su cuerpo a Guatemala, donde desean darle sepultura. En un mensaje público, expresaron el impacto emocional y económico que ha generado la tragedia y solicitaron apoyo para cubrir los gastos funerarios.

“Esta pérdida ha dejado a toda nuestra familia devastada. Nuestro mayor deseo es llevarlo de regreso a Guatemala para despedirnos de él”, señala la publicación.