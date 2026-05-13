Identifican a las seis víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vagón de tren en Texas

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Identifican a las seis víctimas cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de un vagón de tren en Texas

Las autoridades forenses de Estados Unidos informaron sobre la nacionalidad y las edades de los fallecidos hallados dentro de un tren en Texas.

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Miles de migrantes que llegan en tren a mexicana Ciudad Juárez deambulan por el río Bravo

Migrantes viajan en el techo de un tren conocido como 'La bestia', el 25 de abril de 2024 en Ciudad Juárez (México). (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades forenses de Estados Unidos identificaron a las seis personas cuyos cuerpos fueron hallados dentro del vagón de un tren de carga en la ciudad de Laredo, Texas, el pasado 10 de mayo.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades forenses, las víctimas eran originarias de Honduras y México.

Las autoridades señalaron que entre las víctimas hay dos hondureños: un hombre de 24 años y un joven de 14. Además, hay cuatro mexicanos: una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56.

La información fue confirmada por la médica forense del condado de Webb, Corinne Stern, mediante un comunicado oficial.

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Con respecto a las causas de las muertes, Stern dijo el pasado 13 de mayo que solo se efectuó la autopsia a una de las personas fallecidas y se determinó que murió por hipertermia, es decir, un golpe de calor.

Aunque aún deben efectuarse las autopsias restantes, Stern señaló que “es bastante probable” que la hipertermia sea la causa principal de muerte de todo el grupo.

Hasta el momento, la oficina de la médica forense trabaja con el consulado de México para informar a las familias de las víctimas y comenzar el proceso de repatriación.

A su vez, el pasado 11 de mayo las autoridades de San Antonio informaron sobre el hallazgo de un séptimo cuerpo cerca de las vías del tren, ubicado a más de 200 kilómetros al norte de Laredo.

Javier Salazar, sheriff del condado de Bexar, afirmó que hay muchas probabilidades de que el séptimo cadáver esté relacionado con el grupo de seis personas.

Lea también: Caso Athena Strand: Pena de muerte para el mensajero que asesinó a una menor de 7 años

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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