Las claves del discurso de Trump: bono militar, seguridad, migración y economía

Las claves del discurso de Trump: bono militar, seguridad, migración y economía

El presidente de EE. UU. enumeró lo que considera sus principales logros en migración, economía y seguridad, y anunció un bono de US$ 1 mil 776 para 1.45 millones de militares.

Durante su discurso, Donald Trump promete un bono de US$ 1 mil 776 a 1 millón 450 mil militares como “dividendo del guerrero”. (Foto: Prensa Libre, EFE)

Donald Trump ofreció un mensaje televisado a la nación este 17 de diciembre en el que resaltó su gestión en materia económica, migratoria y de seguridad.

“En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos”, afirmó al inicio de su alocución, en la Casa Blanca.

El mandatario prometió una paga extraordinaria de US$ 1 mil 776 para 1 millón 450 mil integrantes de las Fuerzas Armadas, que será entregada antes de Navidad. “Nadie merece más este reconocimiento que nuestras Fuerzas Armadas”, declaró Trump, y explicó que el bono, llamado “dividendo del guerrero”, es un homenaje al año de fundación de Estados Unidos.

En su discurso, Trump aseguró: “Hemos detenido por completo la invasión de inmigrantes ilegales”, sin aportar pruebas. Criticó con dureza la política migratoria del gobierno anterior y añadió que su gestión “prioriza a los ciudadanos respetuosos de la ley y trabajadores”.

En el plano económico, dijo que el país está a las puertas de un auge sin precedentes:

“Estados Unidos está en camino a una explosión económica como el mundo nunca ha visto”.
Aseguró que los salarios “están subiendo más rápido que la inflación” y que “los precios bajan rápidamente”.

Como ejemplo de esa baja en los precios, mencionó que “los automóviles han bajado 22%” y que el galón de gasolina se ubica en US$ 2.50. Atribuyó estos cambios al uso de aranceles, aunque no dio más detalles técnicos al respecto.

El presidente reiteró que “nadie va a pagar impuestos sobre propinas ni horas extra” y prometió reformas en salud y vivienda.

“Van a recibir mucho mejor cuidado de salud a un precio más bajo”, expresó, al anunciar la eliminación del llamado Obamacare y la entrega de pagos directos a personas de bajos ingresos.

Pese a que la economía es la principal preocupación de los ciudadanos y su índice de aprobación es bajo, Trump insistió: “Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen”. Y agregó que se ha registrado un “número récord de alistamientos” en el Ejército.

Cerró su mensaje con un saludo directo: “Para todos ustedes, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Que Dios los bendiga”.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Donald Trump Estados Unidos  Internacinoal Migrantes Tendencias mundiales 
