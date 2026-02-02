Las razones por las que la ONU corre el riesgo de un colapso financiero

Las Naciones Unidas están al borde de un “colapso financiero inminente”, en gran parte debido al incumplimiento de los estados miembros de pagar sus cuotas obligatorias, dijo el Secretario General António Guterres en una carta enviada esta semana a los 193 embajadores de la ONU. A la cabeza de la lista de países en mora se encuentra Estados Unidos, que debe casi US$2,200 millones en cuotas vencidas y actuales para el presupuesto operativo regular de la ONU, que datan de fines de 2024, y cientos de millones en fondos prometidos o asignados a otros programas, según un funcionario de la ONU.

Según una fórmula en la que cada nación paga anualmente según su ingreso nacional bruto, población y deuda, Estados Unidos recibe el 22% del presupuesto ordinario, que para 2026 asciende a US$3,450 millones. Le sigue de cerca China, que recibe el 20% y paga hasta principios de este año. El siguiente atraso más alto, US38 millones, corresponde a Venezuela, según el funcionario, quien habló bajo condición de anonimato según las normas establecidas por las Naciones Unidas. El voto de Caracas en la Asamblea General ha sido suspendido, según lo estipula la carta constitutiva de la organización para cualquier miembro que no pague durante dos años.

“Hemos superado períodos difíciles de impago de contribuciones antes”, escribió Guterres sin mencionar ningún país en específico. “Pero la situación actual es completamente diferente… La trayectoria actual es insostenible”. Las administraciones y legisladores republicanos han criticado durante mucho tiempo a la ONU por su despilfarro, liberalismo e ineficacia, y en algunos años ha reducido o suspendido temporalmente pagos parciales. La administración Trump se ha negado a realizar ningún pago, aunque no ha informado oficialmente a la ONU si tiene intención de realizar pagos futuros o atrasados.

Aunque los pagos anuales suelen vencer en enero, muchos países realizan pagos en tramos a lo largo del año. El gobierno de Biden dejó el cargo en enero pasado con la cuota del segundo semestre del 2024 sin pagar. La misión de Estados Unidos ante la ONU, donde el ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Mike Waltz, se desempeña como embajador, no respondió a las preguntas sobre el presupuesto.

Trump ha afirmado que la ONU tiene un gran potencial, pero no está cumpliendo su promesa de mantener la paz mundial. En una orden ejecutiva firmada a principios de este mes, ordenó la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones, agencias y comisiones internacionales, casi la mitad de ellas en la ONU, porque, según él, socavan la independencia de Estados Unidos y malgastan el dinero de los contribuyentes en agendas ineficaces u hostiles.

La Junta de Paz anunciada recientemente por Trump, originalmente diseñada como junta supervisora ​​para implementar su plan de paz para Gaza, ha generado temores de que planee reemplazar a la ONU por completo. En una carta enviada a 60 líderes mundiales invitados a unirse (25 se han inscrito oficialmente hasta ahora, ninguno de ellos aliado importante de EE. UU.), Trump afirmó que la junta "adoptará un enfoque nuevo y audaz para resolver los conflictos globales".

Trump se autoproclamó presidente de la junta, con poder de veto personal sobre la membresía y prácticamente cualquier acción que esta pudiera tomar. En respuesta a la pregunta de los periodistas el jueves sobre si creía que la junta era un competidor de la ONU, Guterres afirmó: "En mi opinión, la responsabilidad fundamental de la paz y la seguridad internacionales recae en la ONU y en el Consejo de Seguridad. … Ningún otro organismo ni coalición puede estar legalmente obligado a que todos los Estados miembros cumplan las decisiones sobre paz y seguridad".

“Los problemas globales no serán resueltos por una sola potencia”, afirmó Guterres. Trump también ha retirado la participación estadounidense de otras agencias de la ONU cuyos presupuestos son separados y voluntarios, incluida la Organización Mundial de la Salud. Otros programas humanitarios voluntarios incluyen la ayuda a refugiados y desastres naturales, a la que el gobierno prometió el mes pasado US$2 mil millones de dólares, una fracción de lo que Washington ha contribuido anteriormente.

Además del problema de las cuotas impagas, Guterres en su carta pidió a la Asamblea General que revisara un sistema en el que todo el dinero presupuestado que no se gasta al final del año se devuelve a los gobiernos miembros, hayan pagado o no sus cuotas. “Estamos sufriendo un doble golpe: por un lado, contribuciones impagadas; y por otro, la obligación de devolver fondos que nunca se recibieron”, escribió. “En otras palabras, estamos atrapados en un círculo vicioso; se espera que devolvamos dinero que no existe”.

Los funcionarios de la ONU prevén que este problema, si no se aborda, aumentará exponencialmente para 2027, ya que la cantidad de dinero que debe devolverse reduce los fondos disponibles cada año. Según algunos cálculos, la ONU podría quedarse sin efectivo ya en julio si no se abordan las cuotas ni el sistema financiero. Guterres, cuyo mandato expira a finales de este año, dio la voz de alarma el año pasado y propuso recortar el presupuesto operativo ordinario hasta en un 20% mediante recortes de personal, racionalización, venta de edificios y la reubicación de algunas oficinas desde ubicaciones costosas como Ginebra a regiones menos costosas.

La Asamblea General finalmente aprobó un presupuesto ordinario para el 2026 un 7.6 % inferior al del año anterior. En una entrevista con The New York Post a principios de este mes, Waltz se atribuyó el mérito de Estados Unidos por obligar a la ONU a aceptar “recortes reales por primera vez en su historia moderna... Nunca han visto nada igual”.

Waltz, quien afirmó que ahora impulsa la modernización de los planes de pensiones y compensación, enfatizó la importancia de la ONU para la diplomacia internacional. "Debe haber un lugar en el mundo donde todos puedan hablar", declaró al The New York Post. "Queremos que ese lugar sea Estados Unidos, no Bruselas ni Pekín".