¿Por qué EE. UU. sancionó al presidente de Cuba y a familiares de Raúl Castro? La Habana responde y rechaza las medidas

Estados Unidos anunció este 4 de junio nuevas sanciones financieras contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, varios integrantes de su familia y personas vinculadas al entorno del exmandatario Raúl Castro Ruz. La medida, adoptada por la Administración del presidente Donald Trump, también alcanza a instituciones estatales y organizaciones cubanas, en una nueva escalada de presión entre Washington y La Habana.

El Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a Lis Cuesta Peraza, esposa de Díaz-Canel; a Manuel Anido Cuesta, hijastro del mandatario; al coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro; y a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exgobernante cubano. Según Washington, las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones financieras o comerciales con las personas y entidades designadas.

¿Qué instituciones cubanas fueron sancionadas?

Además de las sanciones individuales, Estados Unidos incluyó en la lista al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a la minera La Victoria y a la agencia de viajes Amistur.

La Casa Blanca considera que estas medidas forman parte de una estrategia para incrementar la presión sobre el Gobierno cubano y promover cambios económicos y políticos en la isla. La decisión se suma a otras acciones impulsadas por Washington en los últimos meses, entre ellas restricciones energéticas y nuevas medidas económicas contra La Habana.

Cuba rechaza las medidas y denuncia injerencia

La respuesta del Gobierno cubano no tardó en llegar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, calificó las sanciones como una acción intervencionista y aseguró que forman parte de un intento por presentar a la isla como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

A través de redes sociales, el canciller afirmó que la inclusión de Díaz-Canel, sus familiares y diversas instituciones cubanas en la lista de sancionados constituye una nueva muestra de presión política por parte de Washington. Además, sostuvo que cualquier intento de generar confrontación entre ambos países está destinado al fracaso.

"Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", expresó Rodríguez.

Un nuevo episodio en las tensiones entre Washington y La Habana

Las sanciones fueron anunciadas en medio de una etapa de creciente tensión entre ambos gobiernos. Washington ha intensificado sus medidas económicas contra Cuba, mientras La Habana denuncia que Estados Unidos mantiene una política de presión destinada a debilitar al Gobierno cubano.

El Departamento del Tesoro de EE. UU.🇺🇸 incluyó en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) al presidente de Cuba🇨🇺, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; a su esposa, Lis Cuesta Peraza; a su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y al hijo de Raúl Castro,… pic.twitter.com/egNL46tOMI — Isabel Soto Mayedo (@IsaSotoMayedo) June 4, 2026

Paralelamente, el Departamento de Justicia estadounidense presentó recientemente una acusación contra Raúl Castro Ruz por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996, un hecho en el que murieron cuatro personas.

En este contexto, ambos países han mantenido contactos discretos para abordar asuntos bilaterales, aunque las diferencias políticas continúan marcando la relación entre Washington y La Habana.

El Gobierno cubano reiteró que cualquier transformación política o económica en la isla debe ser decidida por los ciudadanos cubanos y rechazó las acusaciones y medidas impulsadas por Estados Unidos.

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