Internacional

¿Qué es “Antifa”, el grupo que Trump califica como organización terrorista en Estados Unidos?

El presidente estadounidense anunció que la Casa Blanca designará a "Antifa" como organización terrorismo interno" de izquierda tras el asesinato de Charlie Kirk.

Las nuevas medidas surgieron a partir del asesinato del influencer, Charlie Kirk. Prensa Libre: EFE.

El miércoles 17 de septiembre, Donald Trump anunció que denomina como organización "terrorista" al movimiento "Antifa", una definición general que designa a grupos de izquierda extrema.

Desde su propia plataforma, Truth Social, el mandatario anunció "Me complace comunicar a los patriotas estadounidense que declaro a 'Antifa', un grupo radical de izquierda, dañino y peligroso, como organización terrorista". Añadió que "También recomendaré con firmeza que las personas que financian a 'Antifa' sean objeto de una investigación exhaustiva, de conformidad con las normas y prácticas jurídicas más estrictas".

A principios de semana, La Casa Blanca anunció sus planes de contener lo que llama "terrorismo interno" de izquierda, tras el asesinato del influencer de derecha Charlie Kirk. Según CNN en Español, un funcionario de la institución confirmó que "esta solo es una de muchas acciones que tomará el presidente para abordar las organizaciones de izquierda que fomentan la violencia política".

Tyler Robinson, acusado del crimen, es calificado por gran parte de la derecha como un homicida de "extrema izquierda", debido a que había expresado a su círculo cercano su percepción del "odio" que, según él, promovía Charlie Kirk y utilizó municiones con inscripciones antifascistas.

Tras el asesinato de Kirk, varios funcionarios de la administración republicana indicaron que se enfocarán en lo que describen como un esfuerzo coordinado de la izquierda para promover la violencia. Estas medidas han generado críticas por parte de algunos demócratas, que acusan al mandatario de usarlo como excusa para reprimir el desacuerdo o puntos de vista contrarios.

Durante su primer mandato, Trump afirmó que declararía a Antifa como organización terrorista, y su secretario de Justicia en ese entonces, William Barr, consideró que sus actividades pertenecían a la categoría de "terrorismo interno". Sin embargo, no estaba claro de inmediato qué impacto tendría la presunta designación.

Se debe tomar en cuenta que Antifa no es un grupo estructurado, sino un movimiento social. Aunque es ilegal brindar "apoyo material" a organizaciones terroristas extranjeras designadas por el Gobierno, no existe una normativa equivalente para grupos nacionales.