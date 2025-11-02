Qué se sabe del ataque con arma blanca que dejó varios heridos en un tren de Inglaterra

La policía afirmó este domingo que de momento no baraja ninguna pista “terrorista” en su investigación del ataque con arma blanca que dejó al menos diez heridos en un tren en el este de Inglaterra, y por el que detuvo a dos sospechosos británicos.

Estos son los principales elementos que se conocen de momento.

Cómo se produjo el ataque

El ataque tuvo lugar en un tren que salió el sábado a las 18H25 de Doncaster, en el norte de Inglaterra, en dirección a la estación londinense de King’s Cross.

La policía británica de transportes indicó que agentes de la policía local “subieron a bordo del tren y detuvieron a dos personas”. Todo, en un espacio de tiempo de ocho minutos.

El secretario general del sindicato de transportes RMT, Eddie Dempsey, afirmó el domingo que el personal del tren había “desviado” su ruta para permitir la intervención de la policía y los servicios de emergencia.

Diez personas fueron trasladadas al hospital, nueve de ellas en estado muy grave, informó la policía de transportes.

El domingo por la mañana cuatro de ellas dejaron el hospital, pero las otras dos siguen graves, dijo a la prensa el superintendente John Loveless, responsable de la policía de transportes.

Según un pasajero citado por Sky News, los policías utilizaron una pistola de descargas eléctricas en el andén para controlar a un hombre que iba armado con un gran cuchillo.

El rey Carlos III se declaró este domingo “absolutamente horrorizado y conmocionado” por el ataque. “Compartimos profundamente el dolor de todos los afectados y sus familiares”, señaló en un comunicado publicado en redes sociales.

La víspera, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó el “espantoso” incidente de “profundamente preocupante”.

Lea también: Tres narcos guatemaltecos podrían regresar al país tras cumplir condenas en EE. UU. y colaborar con la justicia